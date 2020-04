Centenario Foggia Calcio: il cartellone degli eventi promossi dal comitato 'Rossoneri per sempre'

Malgrado le restrizioni, malgrado la pandemia costringa a stare in casa, non si ferma la macchina organizzativa del comitato Rossoneri per Sempre, in azione per organizzare gli eventi che celebreranno il centenario del Foggia calcio. Il cartellone è già pronto, anche se - logicamente - le date dei singoli eventi non sono ancora state fissate.

"C’è amarezza e non possiamo nasconderla. Ma pure immutato entusiasmo per quello che sarà. Il periodo più difficile per tutti, in tempi recenti, cade proprio nell’anno in cui avremmo voluto sprigionare la nostra passione ed il nostro senso di appartenenza verso la città e verso la squadra del Foggia. Ma i festeggiamenti per il Centenario ci saranno, quando tutto sarà sicuro e quando le autorità competenti daranno il via libera. Possiamo e dobbiamo aspettare, restando rispettosi delle direttive. Ma nel frattempo ci fa piacere svelare a tutta la cittadinanza quello al quale il “Comitato Rossoneri per Sempre” stava lavorando già da mesi.



Tante iniziative, tante proposte ancora sul tavolo. E altre ancora siam pronti a riceverne, perché, ed è bene ribadirlo, il “Comitato Rossoneri per Sempre” nasce come strumento aggregante. Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Provincia, dell’Università degli Studi di Foggia e della società Foggia Calcio e con l’impegno di tanti soggetti che ci stanno aiutando a sviluppare il progetto, abbiamo redatto un cartellone di eventi che vi proponiamo. Non ci sono date, non possono esserci. Le comunicheremo quando sarà possibile, quando le condizioni permetteranno di sistemare il tutto in un calendario. Ma resta immutata la voglia di festeggiare. Quando saremo tutti al sicuro, quando avremo vinto questa partita".

Programma manifestazione

• Serata inaugurale “Il Centenario” Teatro U. Giordano

Madrina della serata: Rachele Di Fiore. Ospiti: presidenti, soci, dirigenti, allenatori e calciatori delle diverse società succedutesi nei decenni.

Cena di gala “Le Stelle Rossonere” presso sala ricevimenti Vigna Nocelli

• Flash Mob "Un amore infinito" presso la Villa Comunale con spettacolo pirotecnico aperto a tutta la cittadinanza e a tutta la tifoseria rossonera, nella piazza che ha ospitato le più belle, ed indimenticabili gioie collettive.

• Talk Show “Cento pagine di Foggia” presso l'Aula Magna Università di Foggia Facoltà di Lettere - Via Arpi. In molti nel corso degli anni hanno impresso su carta la memoria del Foggia Calcio. Tutti gli autori delle più belle opere sul sodalizio rossonero a colloquio nella suggestiva sede del dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia. Ospite d’onore: Franco Ordine.

•"Cittadella Rossonera in Villa Comunale".

"Tre Giorni di Storia, Emozioni e Passioni". Mostra di maglie rossonere (Pronao della Villa). Mostra abbonamenti e biglietti (Pronao della Villa). Attività di intrattenimento, spettacolo, ludiche e gastronomiche. Sfilata Fanfara dei Bersaglieri 'Pietro Di Biccari'. La "Maratona del Centenario".

"Museum Foggia Football". Presentazione del progetto per la realizzazione di un museo del calcio foggiano e anche di altre discipline e che raccolga documentazione storica ed esponga numerosi cimeli del Foggia Calcio 1920 ad oggi (palloni, medaglie, scarpe, coppe, maglie, ecc.). Nel progetto, anche la costruzione di un punto informatico digitale con archivio fotografie e filmati, che possa far rivivere un’esperienza emozionante ed unica, attraverso gli eventi esaltanti del calcio foggiano. Presenta: Pino Autunno. Partecipano: Peppino Baldassarre, Giovanni Cataleta, Mario De Vivo, Massimo Marsico, Francesco Ippolito, Guido Villani e ospiti d’onore.

Progetto 'Polisportiva Foggia'. L’ambizioso progetto aggregante, è quello di sviluppare una polisportiva che possa riunire sotto un’unica bandiera vivai ed eccellenze anche di altre discipline, migliorando, a partire dai più piccoli, la cultura sportiva della città e incentivando la creazione di strutture adibite allo sport. Presenta: prof. Domenico Di Molfetta.