Capodanno con Biagio Izzo: musica, sorrisi e solidarietà al 'Giordano' con il comico partenopeo

Torna a grande richiesta, per calcare, ancora una volta, le scene dell’Umberto Giordano, l'amatissimo attore teatrale partenopeo Biagio Izzo.

Dopo il successo dell’anno scorso, che ha mandato in overbooking il Teatro foggiano, l'apprezzato comico dalla mimica facciale inconfondibile e propria dei grandi artisti, si esibirà nel suo nuovo spettacolo: "Un italiano di Napoli ".

Un monologo divertente ed ironico, per due ore all’insegna della risata e del puro divertimento.

L'eclettico istrione, dalla allegria contagiosa, protagonista richiestissimo nei palinsesti televisivi nazionali, targati Rai, quali “Domenica in”, “Made in sud” e “Stasera tutto è possibile”, allieterà il pubblico con momenti esilaranti conquistando la platea come esattamente un anno fa, quando aprì il nuovo anno tra gli applausi dei foggiani con ben due spettacoli che riempirono il Giordano di Foggia.

L'artista ed attore comico, tra i più amati dagli italiani, metterà in scena ben due spettacoli, alle ore 20:00 e alle 22:00.

L'atteso appuntamento, rientra nel ricco cartellone degli eventi natalizi voluti dalla agenzia “Musica e Sorrisi” di Giovanni Calabrese, che esprime grande soddisfazione per aver coinvolto nuovamente Izzo sul palco foggiano.

Un evento che promette di stupire e che parlerà anche di solidarietà grazie alla iniziativa promossa da Giovanni Calabrese di devolvere parte del ricavato in beneficenza per l'acquisto di maschere protettive mono uso per i pazienti oncologici, destinate al reparto Radioterapia degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Per ogni informazione e per partecipare all’evento si potrà contattare il numero telefonico: 3484203420.