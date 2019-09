La cantante Roberta Di Gregorio lancia il progetto per far emergere nuovi talenti: al via le audizioni

Si chiama 'BlackHoleProject' ed è il progetto della cantante foggiana Roberta Di Gregorio per far emergere giovani talenti.

Grazie al sostegno dell’associazione musicale Amadeus Mozart del Maestro Luciano Natale, Roberta ha deciso di creare 'BlackHoleProject', un progetto discografico che riguarda ragazzi di ogni età e che ha come obiettivo quello di formare l’artista a 360 gradi affiancandolo ad un team di professionisti per offrire loro attività di canto moderno ad indirizzo discografico, casting con autori per Talentshow e concorsi, social media manager, style, immagine artistica e performance live, nonchè masterclass e stage con noti personaggi dello spettacolo.

BlackHoleProject ha già trovato il sostegno di numerosi personaggi dello spettacolo, su tutti il cantante Alessio Bernabei, l’attrice nonché comica Lilia Pierno, Marco Ricciardelli dei “The Frenchmole” e del foggiano Donato Inglese. I corsi e le audizioni si svolgeranno in viale Giuseppe di Vittorio, 99, Foggia. Le audizioni (gratuite) per accedere al progetto sono fissate dal 26 al 30 settembre (info: 389.12.91.636).

Chi è Roberta Di Gregorio | Ccantante italiana. La sua carriera artistica inizia grazie al concorso "Area Sanremo Tour" giungendo sino alla semifinale nazionale presso il 'Palafiori' di Sanremo nel 2017. Questo le ha permesso di realizzare i suoi primi concerti presso i vari teatri della sua città, facendo registrare il tutto esaurito. Ha preso parte al "Concorso Nazionale Umberto Giordano" presieduto da Piero Pelù, in veste di concorrente nella categoria giovani, riuscendo ad essere tra i vincitori del concorso. Il 12 maggio 2018 ha calcato il palcoscenico del "Teatro Umberto Giordano" di Foggia, ritenuto dagli addetti ai lavori come il teatro più prestigioso della Puglia, in veste di protagonista dello spettacolo "Tra canto e comicità... due generazioni a confronto". Il talento, la semplicità, e la voglia di mettersi in gioco hanno colpito a pieno coloro i quali hanno assistito lo spettacolo, tanto da indurre Roberta a riproporre lo spettacolo.

Il 30 Novembre 2018 ha organizzato in veste di direttore artistico e protagonista, lo spettacolo "American Style Concert" presso il Teatro del Fuoco di Foggia. Successivamente organizza diversi spettacoli locali. Il 3 Dicembre 2018 esce sui digital store il primo brano inedito scritto e composto da Roberta di Gregorio, intitolato "Il tempo ha perso tempo". Nel 2019 apre il concerto del duo "Sonohra" riscontrando diversi elogi dal pubblico. Il suo sogno è di poter avere la possibilità di essere riconosciuta a livello nazionale come una cantante o, addirittura, come un'artista di spettacolo con la possibilità di lavorare fianco a fianco ad altrettanti artisti che abbiano esperienza ed abilità così da poterle permettere di crescere ancor di più rendendola un'artista completa.