Nasce 'Grimm', l'associazione culturale dedicata alla lingua e alla letteratura tedesca

Nasce a Foggia l'associazione italo-tedesca 'Grimm'. Il nome «Grimm» è programmatico e implica due approcci diversi alla lingua: uno ludico, che allude alle famose fiabe dei fratelli Grimm, note in tutto il mondo, e uno erudito, che si riferisce al primo grande dizionario etimologico della lingua tedesca curato proprio dai fratelli Grimm a partire dagli anni ’30 dell’Ottocento, il “Grimmsches Wörterbuch”.

I due scopi principali dell’Associazione culturale italo-tedesca ACIT Foggia Grimm si articolano intorno a questa polarità: l’approccio ludico alla lingua con corsi di lingua per bambini, letture per bambini di letteratura per l’infanzia tedesca, rappresentazioni e proiezioni si integra con una più approfondita ricerca storica, culturale e linguistica.

Il primo evento organizzato da GRIMM, durante il quale l’associazione sarà presentata alla cittadinanza, consisterà in un incontro dedicato a Peter Handke, in cui si potrà assistere ad un reading bilingue di alcuni passi tratti dalle opere dello scrittore austriaco, vincitore quest’anno del Premio Nobel per la letteratura. L'evento si terrà il 13 dicembre p.v. alle 17,30, presso la Sala Mazza del Museo Civico di Foggia.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, a questo indirizzo è possibile consultare la pagina fb dell'associazione: https://www.facebook.com/ acitgrimm/.