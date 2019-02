Anna Tatangelo a Foggia: la cantante ciociara incontra i suoi fan al GrandApulia

L'avete seguita in tv a #sanremo e ora potrete incontrarla di persona Sabato 2 marzo a GrandApulia arriva Anna Tatangelo.

L'evento si svolgerà in piazza centrale (ingresso rosso). Per accedere all'evento sarà necessario essere in possesso del CD “La fortuna sia con me” e del PASS (CD+PASS OBBLIGATORI)

PASS PRIORITARIO - per chi acquista il CD presso Mediaworld di GrandApulia

PASS STANDARD - per chi acquista il CD altrove

Da regolamento manageriale può accedere al palco 1 persona per ogni CD (1 CD = 1 PERSONA); no foto e selfie con il proprio smartphone; sul palco sarà presente un fotografo professionista.

Le foto saranno pubblicate su questa pagina FB e giorni dopo l’evento e saranno scaricabili gratuitamente.

I PASS (sia prioritari, sia standard) li potrete ritirare in piazza centrale presso apposito desk; vi serviranno:

CD “La fortuna sia con me”

Scontrino di acquisto

Liberatoria (in caso di minori)

Il desk sarà aperto: giovedì 28 febbraio dalle 15:30 alle 20:00; venerdì 01 marzo dalle 15:30 alle 20:00; sabato 02 marzo dalle 10:00 alle 18:00.

Per i DISABILI verrà predisposta un’apposita area sotto il palco; l’artista vi darà la precedenza, facendo la foto con voi appena iniziato il firmacopie. Sarà necessario essere in possesso del CD “La fortuna sia con me”