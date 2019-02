Lo spettacolo dei Dekru al Teatro Giordano

Anime Leggere è uno show elegante e fortemente evocativo che adotto un linguaggio del corpo semplice capace di incantare tutto il pubblico senza l'aiuto di elementi scenografici e di coinvolgere adulti e ragazzi grazie alla ricercatezza poetica e alle improvvisazioni del quartetto. Gli spettatori sono catturati dal metodo unico di rappresentazione mimica dei DEKRU. Tanti quadri molto suggestivi, con un pizzico di sottile umorismo. Come per magia, ecco comparire davanti ai nostri occhi un affascinante mondo marino, ricco di pesci e piante curiose, seguito da una romantica storia d'amore tra due statue viventi, da un Giardino Magico nel quale gli attori interpretano alberi i cui rami sono mossi dal vento e dal multiforme universo del circo: leoni, acrobati su un trapezio, giocolieri e un pubblico esultante, per un viaggio nel regno della fantasia in compagnia di questi virtuosi eccezionali. La poesia si unisce al divertimento ma anche alla riflessione: le scene che, in maniera delicata ma esemplare, affrontano i pericoli della vita di tutti i giorni (la dipendenza dal computer, la monotonia della quotidianità, il traffico e gli incidenti stradali) hanno una forte valenza pedagogica che trae la propria forza dalla perfezione dell'exploit mimico.

Lo spettacolo rientra nella rassegna 'Teatro con le famiglie', e andrà in scena domenica 3 febbraio (porta ore 18, sipario ore 18.30)