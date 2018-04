Gli allievi dell'Istituto Foscolo in concorso a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà martedì 24 aprile l'esibizione di circa un centinaio di allievi dell'Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli” al concorso internazionale Golden Benten Music di Scafati, a pochi chilometri da Salerno. Trasferta campana per i piccoli musicisti foggiani, quindi, per partecipare alla seconda edizione del Golden Benten Music, competizione di interpretazione musicale della città salernitana, che già lo scorso anno li ha visti fare incetta di premi e riconoscimenti. I talenti in erba della scuola foggiana sono guidati dai Maestri Leonardo Marcantonio (percussioni), Lorenza Bellino (pianoforte), Carolina Ragone (chitarra) e Saverio Lops (violino) e saranno seguiti per l'occasione anche dalla Dirigente Fulvia Ruggiero, dalla vice Michela Di Pumpo, dalla docente Maria Luisa De Lisi e da alcuni genitori, sempre presenti agli eventi importanti. I giovani musicist della “Foscolo” sono reduci da alcune importanti esibizioni alla manifestazione cittadina dell'Avis e in tv, per presentare il progetto Pon “La Banda è la Banda”, sempre guidati dall'instancabile Leo Marcantonio, Sul palco, anche l'orchestra “Di Nota in Nota”, con la direzione musicale del M° Marcantonio, che ne ha curato anche gli arrangiamenti in collaborazione con il M° Antonio Piacentino, che si misureranno all'interno di un concorso ideato da una delle associazioni culturali più accreditate nella Regione Campania. Con loro, due professionisti di eccezione: il contrabbassista Luciano Pannese e il cantante Damiano Ruggiero, che li accompagneranno in un tributo a Michael Jackson. Prossimi appuntamenti, dopo Scafati, la partecipazione al prestigioso Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano” di Foggia. Samantha Berardino