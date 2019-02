Alessio Boni porta ‘Don Chisciotte’ al Teatro Giordano

Alessio Boni torna a Foggia con un nuovo spettacolo, liberamente ispirato al celebre romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra. ‘Don Chisciotte’ (regia dello stesso Boni, e di Roberto Aldorasi e Marcello Prayer) andrà in scena al Teatro Giordano sabat0 23 e domenica 24 febbraio, nell’ambito della stagione di prosa organizzata dal Comune di Foggia.

Chi è pazzo? Chi è normale?

Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani. Gli uomini che, nel corso dei secoli, hanno osato svincolarsi da questa rete - avvalendosi del sogno, della fantasia, dell'immaginazione - sono stati spesso considerati “pazzi”. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da credere nella loro visione del mondo, da andare controcorrente, da ribaltare il tavolo, che meritano di essere ricordati in eterno: tra gli perché no, Don Chisciotte.