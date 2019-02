Ale e Franz a Foggia: al Teatro Giordano è di scena il grande cabaret

Dopo i grandi successi avuti con Made in Foggia, Simone Schettino, Angelo Duro e Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, Bellavita eventi e Avis di Foggia vogliono esagerare portando a Foggia due miti del cabaret, Ale e Franz.

Il duo comico sarà protagonista a Foggia venerdì 22 febbraio con uno spettacolo al Teatro Giordano. Un successo già annunciato per via delle vendite dei biglietti quasi terminate.

Per gli ultimissimi posti potete andare sul circuito Vivaticket o chiamare al 328.9595266.