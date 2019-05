Un esercito di volontari pronti a ripulire la spiaggia di Foce Varano

Si terrà sabato 25 maggio, a partire dalle 9.30 a Foce Varano (punto di ritrovo: Via Napoli), l’evento “Verso una spiaggia pulita” organizzato da Legambiente, Comune di Ischitella, Pro Loco “Uria” - Ischitella, Uil Foggia, Adoc Puglia, Adoc Foggia, Uim Foggia, con la partecipazione della Parrocchia “Santa Maria Maggiore” di Ischitella.

L’evento vedrà una squadra di volontari impegnati nelle opere di pulitura della spiaggia di Foce Varano. “Abbiamo voluto essere parte in causa di questo bell’appuntamento perché, per noi, la tutela dell’ambiente è una priorità. Contribuire a pulire una spiaggia ha, non soltanto un valore materiale in vista dell’imminente stagione balneare ma anche fortemente simbolico: viviamo su un pianeta sempre più contaminato e soffocato dalla plastica, dalle emissioni inquinanti, dai rifiuti industriali e civili. Ed è perciò importante lanciare un messaggio ai cittadini di Capitanata, ai più giovani, e alle istituzioni: dobbiamo fare tutti la nostra parte e avere cura dell’ambiente”, afferma Gianni Ricci, Segretario Generale UIL Foggia.