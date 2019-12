Cornici vuote sulle impalcature della vergogna, a Palazzo Longo il flash mob collettivo: "Arte come gesto anarchico"

Flash mob artistico, domani, in via Fuiani a Foggia. Artisti locali chiamati a raccolta per un 'attacco d'arte' nei pressi di Palazzo Longo.

Spazio 55 Arte Contemporanea in collaborazione con Creo Gallery organizzano una mobilitazione creativa per domani, 22 dicembre, alle 11.00 presso Palazzo Longo in via Fuiani a Foggia. L’invito è rivolto ad artisti, creativi e quanti vogliano partecipare all’azione performativa. Ai partecipanti si chiede di contribuire con la realizzazione di una cornice vuota (realizzata con qualunque materiale e personalizzata) del formato massimo di 20x30 cm.

I manufatti verranno apposti sulle impalcature che sostengono l’architettura in disfacimento di Palazzo Longo. "Un gesto di gratuita creatività su quel trancio di città silenziosa e invisibile. Spazio al contempo di vergogna e orgoglio. Pietre, mattoni, cemento di un pezzo di storia della nostra città in agonia", fanno sapere gli organizzatori.

"Insieme metteremo in atto un attacco d’arte, un rumore fuori scena, nel ventre di una architettura modellata dall’abbandono. Attraverso le cornici realizzate quell’antica testimonianza provocatoriamente si specchierà in un gesto anarchico, sovversivo non urlante, non sguaiato. Gli artisti di Spazio 55 arte contemporanea già dallo scorso 21 marzo con una serie di interventi periodici, hanno provocatoriamente eletto quello spazio di abbandono, metafora di ben più pericolosi vuoti che si allargano nella nostra città, a luogo creativo, a Spazio Esistenziale. L’arte ha il dovere di denunciare disertando gli spazi convenzionali (musei, gallerie, etc) e raccontare la contemporaneità che non sempre i contemporanei vedono o vogliono vedere".