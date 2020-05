Fiorella Mannoia a Foggia: è lei la cantante misteriosa del concertone di Ferragosto (che potrebbe saltare per il Covid)

Una determina dirigenziale a firma di Carlo Dicesare, datata 27 febbraio, ratificava la scelta del Comune di Foggia per il concertone di Ferragosto in piazza Cavour. Indicava "la proposta pervenuta - agli atti del Servizio Cultura - come meritevole di accoglimento, sia per la popolarità e la fama dell’artista proposto che per la congruità degli oneri economici", ma non faceva in alcun modo menzione dell'artista in questione, neanche indicando le iniziali come avvenuto in occasione della determina relativa al concerto di Pat Metheny. Peraltro la declinazione al maschile poteva trarre in inganno. La somma per il cachet era già impegnata, 52mila euro per più Iva. Ma chi fosse l'artista in questione non era dato saperlo.

Il cantante, meglio, la cantante misteriosa, è Fiorella Mannoia. Interprete della canzone d'autore italiana, su tutti dei successi dell'amico e maestro Lucio Dalla, attivista, icona e combattente della lotta alla violenza di genere, nel 2019 aveva chiuso a Roma il suo 'Personale tour', dal titolo del suo ultimo disco di inediti che contiene 'Il peso del coraggio' e 'Imparare ad essere una donna'. L'unica data del 2020 disponibile è prevista a Firenze il 24 luglio, in Piazza Santissima Annunziata (a pagamento). Ma la pandemia ha messo tutto in discussione. La determina del Comune di Foggia però non è stata revocata e non tutto è perduto. Impossibile predire il futuro e sapere ad oggi se il Governo sbloccherà anche i concerti di piazza, magari contingentando gli ingressi e regolamentandoli, o se sarà tutto rinviato al 2021.

Il Ferragosto coincide con le celebrazioni in onore della Madonna dei Sette Veli, ed è una festa particolarmente sentita in città. "A tale evento partecipa la quasi totalità della comunità cittadina, ritrovandosi in valori comuni e condivisi" si legge nella determina. L'Amministrazione comunale, altrettanto affezionata alla ricorrenza, aveva vagliato "varie proposte di spettacoli e concerti", trasmesse al Servizio Cultura da associazioni, società e imprese. E la scelta era ricaduta su Fiorella Mannoia. La data era stata bloccata tempestivamente e inserita nel programma delle iniziative del 'Foggia Estate 2020'.

A proposito del chitarrista statunitense Pat Metheny, lo spettacolo (sold out) non è stato annullato ma solo rinviato. Con tutta probabilità aprirà il suo tour proprio a Foggia, com'era già nei programmi, non appena torneranno i live. In predicato per il Concerto della Pace del 22 luglio ci sarebbe stato un altro nome roboante, quello di Amii Stewart.

Una cosa è certa, qualora si potesse approntare un cartellone, il Foggia Estate quest'anno sarebbe squisitamente "made in Foggia". L'orientamento del Comune è indicato anche nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza nel Consiglio comunale monotematico sull'emergenza Covid, che potrebbe essere inserito nel documento congiunto che andrà al voto martedì prossimo: per le iniziative culturali, si impegna all'impiego esclusivo di "artisti e compagnie del territorio, oltre alle imprese dell'indotto" così da ingaggiare i "lavoratori appartenenti a questa categoria che, al pari delle altre, sta vivendo una situazione di difficoltà a causa della sospensione di ogni attività".