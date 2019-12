Natale a Foggia: alla ricerca di Rudolph

A pochi giorni dal Natale e con tutte le consegne da fare, l'elfo più distratto della casa di Natale di via Alfieri (Fg) ha dimenticato Rudolph su qualche tetto!

E adesso? Come ritrovarlo?

Meno male che Babbo Natale ha la soluzione anche per gli inconvenienti, e mercoledì 18 alle ore 20.00 con tutti gli elfi, sulla la ruota panoramica della villa comunale, cercherà di rintracciare la sua amata renna.

Con l'occasione ci sarà la possibilità gratuita di fare lo shooting fotografico più cool di Foggia con gli scatti di Marco Fiano ph.

... Non mancate numerosi (tranne Paola)

Evento gratuito a cura della Compagnia della Pera Cocomerina Animazioni.