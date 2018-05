In trenta sognano di vincere il Talent Voice: a Foggia la finale davanti a Piero Pelù

Trenta giovani artisti hanno superato la fase di preselezione del Talent Voice – Premio Gino Sannoner della decima edizione del Concorso Nazionale Musicale ‘Umberto Giordano’ e pertanto si esibiranno dal vivo il prossimo 10 maggio a Foggia davanti a Piero Pelù. Le preferenze giunte da casa, espresse tramite Whatsapp, e una commissione tecnica hanno decretato i nomi dei finalisti della sezione canto moderno. Dal 19 al 30 aprile novantasei brani inviati dai candidati sono stati trasmessi da Radio Irene, partner dell’iniziativa, secondo un calendario prestabilito. Ora è tutto pronto per la manifestazione che si svolgerà dall’8 all’11 maggio e che coinvolgerà diverse centinaia di concorrenti che arriveranno nel capoluogo dauno da molte regioni italiane, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a procrastinare di una settimana il termine di presentazione delle domande.

Dichiarano soddisfatti il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda e Gianni Cuciniello, presidente del concorso: “È stata un’edizione molto “social” quella di quest’anno caratterizzata da circa 15mila like e oltre 10mila visualizzazioni su Facebook, a cui dobbiamo aggiungere i 10.210 voti arrivati via WhatsApp per la preselezione del Talent Voice e numeri altissimi in termini di ascolti che ha registrato la stessa Radio Irene. Anche quest’anno Foggia sarà “invasa” da centinaia di persone e il nostro contest rappresenterà di nuovo una bella vetrina per farla conoscere e per mettere in evidenza i talenti e le eccellenze del nostro territorio, con un indotto economico notevole per la stessa città”.

Partirà dunque già da una base di grande popolarità l’iniziativa organizzata dall’associazione musicale ‘Suoni del Sud’ in collaborazione con il Comune di Foggia - Assessorato alla Cultura, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e la Fondazione Apulia Felix.

Oltre a Pelù, presidente della giuria del Talent Voice, composta da giornalisti ed autorità, che assegnerà anche il premio della Critica intitolato ad un grande musicista, un altro notissimo artista, Ellade Bandini, valuterà nel pomeriggio del 9 maggio i candidati della sezione batteria.

Altrettanto autorevoli gli esaminatori delle altre sezioni: Solisti, Musica d’insieme (l’8 e il 9 maggio mattina nell’Auditorium Santa Chiara), Orchestra e Coro (l’11 maggio al Teatro Giordano) che saranno giudicate da una commissione tecnica prestigiosa composta da musicisti e concertisti di fama internazionale quali il violinista Francesco D’Orazio, il pianista Luigi Ceci, entrambi docenti del Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari, e il famoso direttore d’orchestra e pianista Michele Marvulli.

Al termine di ogni giornata saranno proclamati i vincitori e assegnati i riconoscimenti previsti. Diversi i premi previsti per ciascuna categoria e di particolare interesse è quello istituito quest’anno per i dodici vincitori della sezione Talent Voice - canto moderno che avranno la possibilità di incidere presso il Clab Studios di Foggia un brano, scelto dalla commissione, che farà parte del CD ufficiale del concorso.

Questi nomi dei 30 finalisti del Talent Voice: Anniballo Cipriani Michela, Bonfitto Michele, Bucci Myriam Arcangela, Carella Serena, Cece Stefano, Chiaromonte Cristina, Civitavecchia Denise Pia, Cravero Ilaria, Cuciniello Alessia, D’Eliso Eleonora, Delli Carri Luca, Di Gregorio Roberta, Faramondi Savina, Favatá Ettore, Gatta Nair, Graziani Fabio, La Daga Eleonora, Leone Veronica, Marseglia Anna Laura, Martino Ludovica, Mikyami, Onorato Rosangela, Peloso Pietro, Perta Teresa, Radicci Michele Claudio, Ruggieri Lucia, Ruggiero Damiano, Stampone Alberta, Vicciantuoni Anna, Tempesta Antonella.

L’ingresso alle quattro giornate è libero ed è previsto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 20. Solo per la giornata del 10 maggio, quando ci sarà Piero Pelù al Teatro Giordano, l’ingresso sarà regolato e si potrà accedere fino ad esaurimento posti, successivamente il personale addetto provvederà alla chiusura per ragioni di sicurezza.