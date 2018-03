VIDEO | La figlia di Borsellino a Foggia: "Lotta alla mafia deve essere un movimento culturale"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questo pomeriggio, presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia in Largo Papa Giovanni Paolo II, Fiammetta Borsellino ha raccontato la figura del padre e magistrato ucciso dalla mafia insieme a cinque uomini della scorta, il 19 luglio del 1992 in via D’Amelio a Palermo.

All'iniziativa, dal titolo 'Paolo Borsellino, mio padre', hanno preso parte Donatella Curtotti, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e di Marco Buccarella, senatore accademico del dipartimento di Giurisprudenza e Antonio Buccaro, presidente della sottosezione di Foggia dell'Associazione Nazionale Magistrati. “Lui diceva che la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale, che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e della complicità”