A Lucera torna la Fiera di Santa Caterina

Tutto pronto a Lucera per la Fiera di Santa Caterina in programma dal 15 al 18 Novembre in piazza Matteotti. La manifestazione, che apre le porte all'atmosfera natalizia, è organizzata dall'Associazione AIMP di San Severo e gode del Patrocinio della città di Lucera. La Fiera di Santa Caterina in piazza Matteotti si presenta ricca di tantissime novità: quattro giorni tra prodotti tipici, caldarroste, articoli natalizi, artigianato, idee per la casa e tantissime altre novità commerciali ed enogastronomiche. Inoltre l'evento sarà allietato da due serate di animazione sabato 17 e domenica 18 con la famosa e premiata bassa musica L'armonia Molfettese e le Mascotte della Walt Disney per i bambini. Una occasione da non perdere per dare inizio, quindi, allo shopping natalizio.