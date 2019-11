Con novembre riecco la 'Fiera di San Caterina': quattro giorni a caccia dell'affare tra le bancarelle di via Galliani

Come di consueto, anche quest'anno torna a Foggia la tradizionale Fiera di Santa Caterina, dal 22 al 25 novembre. La quattro giorni di uno degli appuntamenti più attesi dai foggiani si svolgerà anche quest'anno in via Galliani angolo via Caggese e in via Mazzei angolo viale Fortore dalle 8 alle 22.