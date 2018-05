La Città del Cinema ospita la seconda edizione della Fiera del Disco

Dopo l'enorme successo della prima edizione dello scorso inverno, Discordia in collaborazione con La Città del Cinema presenta la seconda edizione della 'Fiera del Disco' di Foggia.

Un’immersione totale nella storia della musica, una due giorni per riassaporare e riscoprire la magia del vinile nella bellissima location offerta dalla Città del Cinema. Un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica, acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali.

Grazie al ricco parterre di standisti, provenienti da diverse città d’Italia, La Fiera del Disco soddisferà tutti i generi musicali: pop e rock anni di tutte le decadi, dal beat italiano al progressive inglese ed italiano,, new wave alternative punk e post punk, house, minimal, tecno e disco e tanti altri.

Migliaia di vinili, cd, dvd, libri, riviste, giradischi, apparecchiature vintage, poster, locandine, gadgets e tanto altro.

Tutti i generi musicali trattati, dalla classica al metal su qualsiasi formato 78 giri, 45 giri, 33 giri e per tutte le tasche.



Un'occasione da non perdere per acquistare il materiale del tuo gruppo preferito o vendere/scambiare i dischi che non ascolti. La fiera è programmata per sabato 12 (dalle 15.30 alle 23) e domenica 13 maggio (dalle 10 alle 23) con ingresso gratuito e orario continuato.

