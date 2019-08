Festival delle terre d'acqua: il primo premiato è l'inviato di 'Striscia la notizia' Pinuccio

È Pinuccio, l’istrionico e pungente inviato pugliese di “Striscia la Notizia”, il primo premiato del “Festival delle Terre d’Acqua” (in programma a Manfredonia il 26,27 e 28 agosto 2019), organizzato dalla “Fondazione Re Manfredi” con il patrocinio di Regione Puglia, Aret PugliaPromozione, Comune di Manfredonia e ConfCommercio Foggia. La consegna del premio di “Destionation Marketer – Puglia Awards 2019”, per mano del nuovo Presidente della Fondazione Michele De Meo, è avvenuta a Manfredonia durante l’opening di presentazione del Festival.

Tale riconoscimento è emblematico rispetto al concept del Festival: riconnettere il territorio ai propri protagonisti, promuovere e sostenere gli attori dello sviluppo del territorio per valorizzarne le qualità e le azioni e rimetterle in circolo. Riconoscere chi da sempre si batte e lavora per il territorio per amplificarne le azioni e le voci, perché le idee camminano sulle gambe degli uomini, e senza uomini non ci sono idee. La nuova governance della Fondazione, infatti, intende mettere in luce chi ha fatto o fa qualcosa di concreto per il nostro territorio, chi lo tiene a cuore e chi lo promuove, chi agisce per il suo sviluppo e chi progetto per il suo futuro.

In particolar modo nell’ultimo anno, Pinuccio, si è contraddistinto per le sue inchieste e battaglie sulla tutelata dell’ambiente in Puglia atte a salvaguardare e dare impulso allo sviluppo del territorio, come ad esempio, quella sul depuratore del Candelaro a Manfredonia.

L’inviato di “Striscia la Notizia”, dunque, è l’apripista del premio “DESTINATION MARKETER - PUGLIA AWARDS 2019” (simboleggiato dal pumo di ceramica, emblema dell’artigianato e dell'identità pugliese), in programma lunedì 26 agosto, c/o la nuova Piazza Terrazza sul mare nel centro storico, con la conduzione del giornalista Micky De Finis. La prima giornata del “Festival delle Terre d’Acqua” sarà incentrata sul tema del turismo come fattore di sviluppo tout court del territorio: turismo è economia ma è anche sviluppo ulteriore del territorio; è progettazione, è visione del futuro e del paesaggio, delle città, dell’ambiente. I premiati hanno legami forti con il nostro territorio (e per territorio si intende il Gargano, la Daunia, la Puglia, il Mezzogiorno) in una prospettiva di possibile valorizzazione dello stesso che leghi il nostro territorio con il palcoscenico nazionale all’interno di una visione futura: Attilio Romita - Giornalista RAI; Enrica Simonetti - Responsabile delle pagine Cultura della Gazzetta del Mezzogiorno; Giuseppe Calabrese - Gastronomo - Conduttore "Linea Verde", Rai 1; Lino Patruno - Editorialista e già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno; Nancy Dell’ Olio - Ambasciatrice della Puglia nel mondo; Rossella Iannone - Giornalista "RadioMonteCarlo" e coordinatrice press tour "Manfredonia e le Terre d'Acqua"; Sonia Gioia - Responsabile della Guida la Repubblica - Puglia e titolare della Rubrica Food "Un poco di buono"; Tony Di Corcia - Scrittore e Giornalista.

Il secondo giorno del Festival (martedì 27 agosto) spazio alla rassegna degli artisti di strada che, con i loro talenti, inonderanno e valorizzeranno il centro storico ed i maggiori punti di aggregazione turistica della città: BUSKERS IN MANFREDONIA – RASSEGNA DI ARTISTI DI STRADA.

Il terzo giorno (mercoledì 28 agosto, c/o Piazza Falcone e Borsellino) chiude in bellezza il Festival con la XXVIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi. Quest’anno, il fil rouge della kermesse sarà quello della valorizzazione e promozione del territorio, soprattutto in ottica culturale e turistica, quale volano di rilancio e sviluppo socio-economico. Il Premio “RE MANFREDI” è diventato un peculiare evento culturale, una straordinaria occasione per far conoscere e promuovere il territorio pugliese, punto focale nel Mediterraneo. È un riconoscimento delle eccellenze e della valorizzazione di talenti regionali, nazionali e internazionali. Chi viene premiato quest’anno? Chi si è impegnato e distinto, a vario titolo, nella tutela e valorizzazione della Puglia, del Gargano, di Manfredonia - intesi come ambiti territoriali e possibili “marchi” di destinazione - e chi, con la propria professionalità nel proprio ambito lavorativo contribuisce quotidianamente allo sviluppo del territorio, e ad esso porta lustro ed orgoglio:

Dino Abbrescia, Attore (cinema);

Fabio Troiano, Attore e Direttore artistico del "Teatro Curci" di Barletta (spettacolo);

Andrea Prencipe, Rettore della Luiss Guido Carli (Premio Speciale Città di Manfredonia);

Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci (politiche culturali e turistiche);

BCC San Giovanni Rotondo (Economia);

Franscesco Schittulli, Presidente Nazionale Lilt (ricerca scientifica e salute);

Luciana Delle Donne, Fondatrice e Ceo di "Officina Creativa - Made in Carcere" (innovazione sociale e legalità);

Enzo Muscia, Ceo A Novo Italia srl (imprenditoria);

Eugenia Isetti, Istituto italiano di Archeologia Sperimentale di Genova, studiosa del sito archeologico di "Grotta Scaloria" (tutela e valorizzazione del territorio);

Alberto Cazzella, Università La Sapienza, studioso del sito archeologico "Coppa Navigata" (tutela e valorizzazione del territorio);

Giovanni Tricarico, storico patron del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi (Promozione della cultura e del territorio);

Vincenzo D'Onofrio, storico Console del TCI (tutela e valorizzazione del territorio);

Lucia Scarabino, ballerina professionista del corpo di ballo dell’Orchestra Popolare de “La Notte della Taranta” "La Notte della Taranta" (danza);

Fabio Porreca, Ceo Svicom (commercio e sviluppo del territorio);

Lucio Mele & Pescaria (innovazione d'impresa e marketing).

A presentare la serata saranno Roberta Morise e Vincenzo De Michele, ospiti il cantante Riccardo Fogli ed il cabarettista Gianni Ciardo.