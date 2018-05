Sport, innovazione e benessere: torna il Festival della Ricerca e dell'Innovazione dell'UniFg

Tutto pronto per il FRI, il Festival della Ricerca e dell’Innovazione. La kermesse made in Unifg, giunta quest’anno alla sua III edizione, si terrà dal 28 al 31 maggio 2018, e porrà al centro del programma un tema importante: “Sport, nutrizione e benessere", incoraggiando, come sempre, la riflessione e la sensibilizzazione su tematiche importanti con finalità preventive e sociali. Oltre il tema portante, l’edizione 2018 manterrà, invece, la stessa mission: promuovere la legalità e combattere la micro-criminalità, la devianza minorile e la dispersione scolastica, così come resteranno uguali i principali interlocutori: gli studenti delle scuole primarie e secondarie e l'intera città per tutti gli eventi in programma. La III edizione del FRI, presentata con una conferenza stampa lo scorso 26 marzo, ha subito dei cambiamenti e delle rimodulazioni per mutamento della composizione numerica degli sponsor che ha fatto venire meno la raccolta fondi, ma non l'entusiasmo e la valenza culturale e sociale dell'iniziativa, pronta anche quest'anno ad animare Foggia e sensibilizzare le coscienze. Le attività del FRI 2018 sono coordinate dal prof. Giovanni Messina, Delegato del Rettore alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione”.

"Sport e nutrizione saranno il filo conduttore della III edizione del FRI che porterà in città i massimi esponenti del settore – afferma il prof. Giovanni Messina -, tra cui, il prof. Pasquale Strazzullo, presidente della società italiana di nutrizione umana, la prof.ssa Sabrina Diano della Yale University e prima donna al mondo a ricevere l'Helmholtz Diabetes Award e il dott. Nicola Cesare Baldrighi, Presidente dell'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche e del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano. Tra gli incontri divulgativi si parlerà anche di legalità con un convegno a tema su ‘Legalità e sicurezza per una ricerca e didattica d’eccellenza’ e, poi, ancora ricerca con l’inaugurazione di due importanti strutture: le Core Facilities (Risorse Condivise) del Dipartimento di Scienze Agrarie e la nuova Palestra di sport terapia (esercizio fisico adattato) della struttura semplice dipartimentale di Medicina dello Sport. Nuove strutture capaci di mettere in condivisione tecnologie avanzate, attività e competenze.

Tra gli eventi troverà spazio anche la musica, con la presentazione ufficiale alla comunità del Coro Unifg, diretto dal maestro Luciano Fiore e, poi, tanto sport attraverso le parole ed esperienze dei protagonisti dei vari momenti divulgativi e nella gara di orienteering e nel raduno in bicicletta. La III edizione del FRI proporrà, dunque, un calendario ricco e variegato, pronto a soddisfare diversi interessi. – Conclude il prof. Messina –voglio, già in anticipo, ringraziare il Magnifico Rettore, prof. Maurizio Ricci che, come sempre, crede e supporta l’intera squadra del Festival: gli studenti, cuore pulsante di Unifg, i rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo che, a vario titolo, stanno collaborando e il già coordinatore del FRI prof. Cristoforo Pomara, ideatore di questa bellissima avventura”.

Come lo scorso anno, anche questa edizione sarà anticipata e sintetizzata con un videoclip creato grazie alla collaborazione con Mediafarm e RadioNova Ions 97.00. Questa l’essenza dello spot: “Portare l’Università tra la gente e contribuire allo sviluppo culturale ed economico della società civile, perseguendo la cosiddetta Terza Missione. L’Università di Foggia esce dalle aule, dai laboratori, per incontrare la Città, per presentarsi come fibra preziosa del tessuto sociale. Nell’ambito della Terza Missione, il FRI-Festival della Ricerca e dell’Innovazione è, ormai, un appuntamento importante, realizzato grazie all’entusiasmo della comunità universitaria Unifg”. Un slogan chiaro e accattivante per sottolineare il ruolo dell’Università, capace di portare al di là dei confini: Unifg, Take me out. Lo spot porta la firma di Tommaso Abatescianni (regia, fotografia e montaggio) e Gianluigi Aprile (video compositing). Autore della grafica del FRI 2018 è, invece, Antonello Tiscia di Mediafarm, società gestita, come amministratore unico, da Euclide Della Vista.

Per l’edizione 2018 del FRI si ringrazia il Magnifico Rettore prof. Maurizio Ricci, il Direttore Generale dott.ssa Teresa Romei, i Direttori di Dipartimento, il Preside della Facoltà di Medicina, il personale Docente e Tecnico Amministrativo, il prof. Cristoforo Pomara, ideatore del FRI e tutti gli studenti, cuore pulsante di Unifg.