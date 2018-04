Laboratori enogastronomici e visite guidate al festival 'Michael' di Monte Sant'Angelo

Gli assessorati al Turismo e all’Agricoltura della Città di Monte Sant’Angelo, in collaborazione con la Pro Loco e la coop. Ecogargano hanno predisposto due percorsi, uno enogastronomico, l’altro turistico, in occasione di “Michael. Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico”, festival in programma dal 4 al 12 maggio nella Città dei due siti UNESCO.

In programma quattro laboratori enogastronomici (dedicati al pane, all'olio, al caciocavallo e alle ostie piene) e sei visite guidate gratuite (bike in foresta, tour delle orchidee, alla scoperta della storia-cultura-tradizioni di Monte Sant'Angelo, trekking nel Parco, visita all'Abbazia e agli Eremi di Santa Maria di Pulsano, escursione in Foresta Umbra). Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero ma è obbligatoria la prenotazione.

PERCORSO ENOGASTRONOMICO

Il MeTA (Museo Etnografico Tancredi) ospiterà quattro appuntamenti dedicati ai quattro prodotti dell’eccellenza gastronomica - pane, olio, caciocavallo e formaggi, ostie e dolci tipici - con laboratori didattici e incontri con i produttori: alle ore 17 l’incontro, alle ore 17.30 i laboratori (rivolti ai bambini). Prenotazione obbligatoria: 0884 565520 _ 340 8517339).

Venerdì 4 maggio _ Il PANE; domenica 6 maggio _ L’OLIO; venerdì 11 maggio _ Il CACIOCAVALLO garganico e i formaggi tipici locali; sabato 12 maggio _ Le OSTIE PIENE e dolci tipici locali.

PERCORSO TURISTICO

Sei visite guidate gratuite sui percorsi storico, naturalistico, culturale, esperienziale.

Venerdì 4 maggio _ BIKE IN FORESTA _ Appuntamento: ore 15 _ Centro visitatori Foresta _ info e prenotazioni 0884 565544 _ 349 8508133 (Ecogargano).

Sabato 5 maggio _ LE ORCHIDEE _ Appuntamento: ore 09 _ info e prenotazioni 0884 565520 _ 340 8517339 (Pro Loco).

Domenica 6 maggio _ ALLA SCOPERTA DI MONTE SANT’ANGELO: STORIA, ARTE E TRADIZIONI _ Appuntamento: ore 10 _ info e prenotazioni 0884 565520 _ 340 8517339 (Pro Loco).

Venerdì 11 maggio _ TREKKING NEL PARCO (Escursione nel Bosco Quarto) _ Appuntamento: ore 15 _ Agriturismo La Torre-Taronna _ info e prenotazioni 0884 565544 _ 349 8508133 (Ecogargano).

Due gli appuntamenti per sabato 12 maggio: L’ABBAZIA E GLI EREMI DI SANTA MARIA DI PULSANO _ Appuntamento: ore 10 _ info e prenotazioni 0884 565520 _ 340 8517339 (Pro Loco); I GIGANTI DEL PARCO (Escursione nella Foresta Umbra) _ Appuntamento: ore 10 _ Centro visitatori Foresta _ info e prenotazioni 0884 565544 _ 349 8508133 (Ecogargano).

Per visitare i Musei/Monumenti: Musei TECUM - 0884 561150 | MeTA (Museo Etnografico Tancredi) - 0884 565520 | Castello Normanno-Svevo-Aragonese - 0884 565444 | Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”) - 0884 565444 | Museo “Il Sentiero dell’Angelo” - 345 1795535 | Abbazia e Eremi di Santa Maria di Pulsano - 0884 561047 _ 328 0243496 | Foresta Umbra - 0884 565444. VISITE GUIDATE - Pro Loco: 0884 565520 _ coop. Ecogargano: 0884 565444