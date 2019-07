A San Giovanni Rotondo il 'Festival Largo 28 luglio': tre giorni di musica e food

Si rinnova l’appuntamento con il “Festival Largo 28 luglio”, anche questo anno torna nei giorni 26-27-28 luglio, una tre giorni nella suggestiva piazza dedicata all’arrivo di Padre Pio nella città, nei pressi del centralissimo Corso Umberto I.

Tre giorni di musica e food, con vari gazebo, uno dedicato alla birra alla spina “Heineken”, uno stand di degustazione dove si potranno assaggiare le classiche “pizze fritte” del pastificio Campana, ci sarà la possibilità anche di cenare con le orecchiette condite con pomodoro fresco, rucola e il cacioricotta tipico pugliese, il caciocavallo “impiccato” e i panini con la porchetta, la salsiccia, il capocollo e il wurstel. Ci sarà intrattenimento per i bambini a cura del gruppo “Fantabosco”, servizio baby sitter con animazione. È l’evento più gustoso dell’estate 2019, il divertimento contagioso trasformerà la piazza per tre giorni di tradizioni, gusto e sapori. Fin dalla prima edizione il Festival si è caratterizzato per essere un importante momento di socializzazione dell’estate di San Giovanni Rotondo, nei tre giorni il centro cittadino accoglie le performance musicali e il food & beverage di qualità, contornato da attività ludiche e di spettacolo.

L’inizio della manifestazione è alle ore 17.30. Il programma musicale prevede l’alternarsi di tre gruppi musicali con diversi repertori musicali. Si parte, venerdì 26, con il gruppo musicale “I Vintage”, con il meglio della musica italiana. In occasione del concerto è gradita la partecipazione con vestiti che si richiamano alla moda degli anni ’60, ’70.

Sabato 27, Led Zeppelin tribute band e il “Moto Incontro” dedicato a tutti gli appassionati della due ruote. Domenica 28 si esibirà Elvis on Tour. I concerti inizieranno alle ore 21.00 e sono tutti gratuiti. Chiudono tutte e tre le serate il duo musicale Michele e Gino con l’intramontabile fascino del piano bar.

L’organizzazione dell’evento è curato dal Caffè XVI, informazioni: Saverio 328 6756177- Michele 338 9670526.