Con il concerto di Teo Ciavarella & Greg Yasinitsky si apre il primo Festival Jazz a San Nicandro Garganico

Partirà domenica 28 ottobre alle ore 20.30 a San Nicandro Garganico, presso l’Auditorium di Palazzo Fioritto nel centro storico, il primo “Festival Jazz” della cittadina garganica, un evento istituito e voluto dall’Amministrazione comunale sannicandrese, che ha inteso puntare sulla promozione del territorio attraverso la cultura e la destagionalizzazione turistica.

Una grande opportunità per San Nicandro che avrà il privilegio di ospitare Teo Ciavarella & Greg Yasinitsky in “Mediterranean Connection” con Joe Urbano al contrabbasso e Tiziano Paragone alla batteria. Teo Ciavarella, originario di San Marco in Lamis, noto musicista che svolge la propria attività sia concertistica che didattica. Ha registrato dischi con jazzisti quali Jarry Mulligan, Henghel Gualdi e la Doctor Dixie Jazz Band; con artisti italiani come Renzo Arbore, Paolo Conte, Lucio Dalla, Vinicio Capossela, Claudio Baglioni ed Enzo Iannacci. Ha inciso numerosi cd ed ha diretto l’Orchestra da Camera di Bologna al Teatro Comunale della stessa città.

Greg Yasinitsky, compositore, arrangiatore e sassofonista attivo nel jazz e nella musica classica; candidato al prestigioso Premio Pulitzer e vincitore del Premio Americano per Orchestral Composition. La sua musica è ampiamente pubblicata ed eseguita in tutto il mondo. Come sassofonista si è esibito con Randy Brecker, Ray Clarles, Ella Fitzgerald, Patti Austin. E’ inoltre il principale sassofonista della Spokane Symphony e insegna presso il Dipartimento di Musica della Washington State University.

La direzione artistica del Festival, ideato dal consigliere comunale Maura Di Salvia, è affidata a Tiziano Paragone, medico chirurgo ed appassionato musicista, cultore e professionista del panorama musicale jazzistico. “Fin dall’insediamento ho da subito avuto a cuore la promozione di progetti culturali che potessero dare lustro alla città di San Nicandro – commenta Maura Di Salvia che prosegue - Si tratta di un evento artistico e musicale di rilievo, con ospiti nazionali ed internazionali. Con il Sindaco, i colleghi consiglieri e la Giunta abbiamo inteso pensare ad una promozione del territorio che possa partire dalla cultura, attraverso un evento che si possa collocare nel periodo autunnale-invernale. Il primo Festival Jazz istituito dall’Amministrazione comunale Ciavarella è una conquista per la nostra città e coltiviamo l’ovvia ambizione di renderlo un appuntamento fisso nel panorama culturale e musicale di Capitanata”, conclude il consigliere.