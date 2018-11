Festival del Cinema per gli studenti: il Pascal festeggia il primo posto della qualità dell’offerta formativa

In occasione della Festa del Cinema per gli Studenti, che si svolgerà presso la Città del Cinema di Foggia il 30 Novembre, il Pascal sarà il protagonista della serata evento dalle ore 19.00 alle 23.30 per festeggiare la conferma del primo posto della qualità dell’offerta formativa tra gli istituti tecnici (fonte Eduscopio) nella provincia di Foggia. Si esibiranno gli alunni e gli ex alunni del Pascal e interverranno ospiti e autorità. Attraverso i social de ilsottosopra, si potrà seguire l’organizzazione step by step.

Durante la festa del cinema i costi dei biglietti e delle consumazioni saranno i seguenti: