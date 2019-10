A Sant'Agata di Puglia torna CapoDanze, il festival di musiche e danze popolari internazionali

Ritorna il festival di musiche e danze popolari internazionali CapoDanze a Sant’Agata di Puglia (FG), dal 28 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020. Prima di questa XXI edizione, tante altre ne sono state ospitate negli addietro in quella stessa cittadina dei Monti Dauni di 2.000 abitanti, a partire dal lontano 2000.

Previsti mediamente quattro formazioni di musicisti al giorno, la metà dall'estero, oltre a molti insegnanti di danze e centinaia di stagisti provenienti come sempre da ogni parte d’Italia e dall'estero, per una full immersion di oltre 12 ore al giorno durante le quali si alterneranno le varie sezioni artistiche del festival: stage, schegge folk, Sottosopra, Donne e Madonne, concerti sino a tarda notte.

Ritornerà anche la tensostruttura in piazza, da utilizzare tanto per i corsi del mattino e del pomeriggio, quanto per i concerti serali/notturni.

A breve sarà illustrato in dettaglio il programma che ancora una volta sarà coordinato dal direzione artistico Andrea Capezzuoli, musicista polistrumentista, compositore e arrangiatore milanese. Nel frattempo è partito il lavoro certosino del comitato festival per mettere a punto la logistica e la ricettività e per interagire col territorio e le sue numerose associazioni ed iniziative (itinerari turistici, artigianali ed enogastronomici).