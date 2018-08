Biccari si prepara al Festival Autentica: tre giorni sui temi della co-progettazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dal 3 al 5 agosto il Comune di Biccari ospita 3 giorni di workshop sui temi della co-progettazione del Festival dell'esperienza e dell'autenticità che si svolgerà nel corso della primavera del 2019. Il Festival Autentica, che nasce grazie alla vittoria di un bando regionale e si sviluppa grazie ad un’idea di Destination Makers, società che si occupa di progettazione e marketing di destinazioni in Italia ed Europa, nasce come vero e proprio ponte tra culture che unisce chi vive e chi visita i Monti Dauni. Partner dell’iniziativa sono il Comune di Biccari, Destination Makers e il Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Partner affiliati, invece, sono: Associazione Borghi Autentici di Italia; FAI Foggia; Associazione Invasioni Digitali; Associazione RENA; Associazione Tools for Culture; CILAB – Creative Industries Lab; Istituto Comprensivo Paolo Roseti; GAL Meridaunia; ULULE; Comune di Celle San Vito. Cuore del festival, la cui co-progettazione ad opera di residenti, esperti e visitatori proseguirà per tutto il 2018 per poi culminare nella sua prima edizione nella primavera del 2019, è il lavoro sulla comunità locale e sulla valorizzazione del territorio circostante. Parola chiave per capire la portata del Festival è la Fiducia: fiducia nei confronti della comunità, ma anche fiducia come apertura sia verso agenti esterni che collaborano alla riqualificazione del territorio sia verso il resto del mondo. Di seguito il programma previsto per i 3 giorni di workshop: 3 agosto Workshop “L’innovazione e l’autenticità dei territori.

La partecipazione come strumento di mediazione tra cultura e cambiamento” (relatore: Alessia Zabatino) 4 agosto Workshop “La multidisciplinarietà dello spazio culturale e il festival. La cultura come strumento di cambiamento” (relatore: Linda Di Pietro) 5 agosto Workshop “Riqualificare gli spazi urbani abbandonati per creare occasioni di sviluppo a vocazione culturale” (relatore: Roberta Franceschinelli). Tutti i workshop si svolgeranno in piazza del Municipio, dalle 18 alle 20. La partecipazione è gratuita. "Siamo felici che l'Agosto Biccarese inizi con i tre workshop di Autentica perché avremo l'occasione di vivere insieme una nuova tappa di avvicinamento al Festival della prossima primavera e di far conoscere a tanta gente i valori, lo spirito e gli obiettivi di Autentica.

Il prezioso contributo delle relatrici che arriveranno nel nostro Borgo, inoltre, sarà di certo una grande opportunità di crescita per quanti, come noi, hanno a cuore lo sviluppo della nostra Terra. Autentica è anche questo: un territorio che si apre a tante belle contaminazioni per esaltare le proprie eccellenze e vocazioni" - ha dichiarato Gianfilippo Mignogna, sindaco del Comune di Biccari. “E' un onore per Destination Makers vedere il realizzarsi del Festival Autentica, co-progettato con il territorio e le Amministrazioni già in fase di candidatura. Desideriamo creare una nuova motivazione per visitare i Monti Dauni accompagnando il territorio in una crescita sostenibile del turismo. Ho una grande Fiducia negli esperti coinvolti e nella comunità locale, e sono sicura che questo sia solo l'inizio di una bellissima avventura, che per scelta e per passione abbiamo voluto intraprendere proprio qui” – ha dichiarato Emma Taveri di Destination Makers, ideatore dell’iniziativa. Per maggiori informazioni: www.autenticafestival.com Contatti Stampa Ilaria Orfino Mail: ilaria.orfino@gmail.com Tel: +39 328 5876864