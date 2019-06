Il giugno "di vino" di Orsara di Puglia: torna il famoso percorso enogastronomico più longevo dei Monti Dauni

Orsara di Puglia si prepara ad accogliere uno degli eventi di punta dell'estate. Dopo la parentesi autunnale dello scorso anno, il paese dell'orsa torna a ospitare nel mese di giugno la festa del vino, evento giunto alla trentaduesima edizione, che si terrà sabato 22 giugno.

Il format resta lo stesso, con le visite guidate nel centro storico sin dalla mattina, prima di intraprendere l'itinerario enogastronomico vero e proprio in serata. Ad arricchire la giornata sarà "Orsara in Fiore", autentico evento nell'evento: strade e balconi di tutto il borgo in versione floreale, menu con la "cucina dei fiori", visite guidate e laboratori.