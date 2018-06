Associazioni regionali da tutta Italia a Troia per la festa del Villaggio Quadrimensionale

La Fondazione Nuova Specie onlus, con sede a Troia (FG), riconosciuta quale “Persona Giuridica” da parte del Ministero dell’Interno e iscritta al n. 429 della Prefettura di Foggia, propone e si avvale di un nuovo punto di vista (l’Epistemologia Globale e il Quadrimensionalismo), un codice teoria-prassi globale, col quale rivisitare-integrare-innovare le discipline di conoscenza e le istituzioni ordinarie da esse generate.

Alla Fondazione Nuova Specie onlus afferiscono operativamente e sinergicamente diverse associazioni sparse in varie regioni italiane (Lombardia, Veneto, Friuli, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia) che ne adottano il punto di vista e le metodologie, attuando iniziative di informazione, formazione e accompagnamento nei vari territori di appartenenza.

Nel 2013 la Fondazione Nuova Specie Onlus ha acquistato dal Comune di Troia un lotto di terreno di estensione pari a circa 8500 mq, comprendente una antica masseria, collocato all’interno della Zona PIP, nella fascia urbanisticamente destinata a servizi sociali.

Nel 2014, la Fondazione ha presentato un progetto di trasformazione della masseria in una struttura per servizi sociali, ad usufrutto della pubblica comunità.

Dove giaceva l’antica stalla, è stata realizzata la “Sala della Teofondità”, nella quale è stato realizzato uno spettacolare mosaico pavimentale “Mosaichaos”, unico nel suo genere, delle dimensioni di 130 mq, raffigurante l’albero della vita in viaggio, coordinato dal mosaicista Dario Quitadamo e realizzato da mosaicisti volontari, esclusivamente con materiali di recupero.

Il Villaggio Quadrimensionale sta nascendo a Troia senza soldi di Comune, Provincia, Regione, Stato, Comunità Europea. Un miracolo onlus, voluto e finanziato da donazioni individuali e iniziative di Associazioni Alla Salute regionali dal Friuli alla Sicilia.

Tutte queste associazioni saranno a Troia per organizzare, in collaborazione con la Fondazione Nuova Specie onlus, la II edizione della Festa del Villaggio Quadrimensionale che si terrà sabato 30 giugno e domenica 1 luglio p.v. La festa, dal titolo “Ca(m)mini e Sp(i)azzacamini”, organizzata col patrocinio del Comune di Troia, avrà inizio sabato 30 giugno, in alcune delle piazze principali del paese.

Alle ore 17,00 in p.zza Giovanni XXIII, si svolgeranno due Laboratori rivolti a bambini e adolescenti: il laboratorio di mosaico e il laboratorio di carta riciclata, a cura della Scholé Globale. Vi sarà inoltre animazione di strada con trampolieri, giocolieri, truccabimbi e palloncini.

Alle ore 19,00, avrà inizio uno spettacolo teatrale itinerante, “Ca(m)mini e Sp(i)azzacamini”, a cura della compagnia teatrale di Rimini e Marche “Viteatro”, con artisti provenienti da varie regioni. Lo spettacolo comincerà da piazza Antonio Salandra, proseguirà per le stradine del centro storico corso Umberto I, e si concluderà in p.zza S. Croce.

A conclusione della serata, con inizio alle ore 21,00, in piazza Episcopio, vi sarà un concerto musicale con la presenza di diversi artisti locali e non: il noto percussionista romano Stefano Rossini, la Skart Dynamic Orchestra, la pianista Manuela Varva, il gruppo Ice Box, e i Global Graal.

La piazza ospiterà gazebo con prodotti artigianali di diverse regioni italiane, a cura delle Associazioni Alla Salute che collaborano con l’iniziativa. È previsto inoltre un percorso gastronomico di specialità locali.

Domenica 1 luglio, dalle ore 10,00, è previsto un Open-Day al Villaggio Quadrimensionale, per visitare il Villaggio e il bellissimo mosaico pavimentale “Mosaichaos”.

La due-giorni della festa si svolge a conclusione di un corso intensivo di rilievo nazionale sulla sessualità, condotto dal dr. Mariano Loiacono, applicando al tema il nuovo codice di lettura della Epistemologia Globale e del Quadrimensionalismo.