Torna al ‘Queen’s’ il ‘St Patrick’s day’: tre giorni dedicati alla birra irlandese

St. Patrick’s Day è la festa che si celebra ogni anno per rendere omaggio a San Patrizio, santo Patrono dell’Irlanda. Un grande evento per tutta la provincia di Foggia. Tre giorni dedicati completamente alla festa della birra irlandese!!! Ad accompagnare l’evento tanta buona musica live.

Si comincia Venerdì 16 coi Whishy a Go-Go Band Blues. Il repertorio dei whiskey a go- go spazia dal blues di Clapton, a quello di B.B.King senza tralasciare il funky di James Brown o il jazz più moderno di Peter Cincotti.

Sabato 17 sarà il turno dei Nashville Country Band che propongono un interessante crossover del country, dal bluegrass classico al rock più moderno, attraversando tutti i sottogeneri che lo hanno arricchito col tempo fino ai nostri giorni.

Domenica 18 grande chiusura con la Music night pop Rock from M.T. BAND, la band farà scatenare il pubblico con i grandi classici della musica rock internazionale.

Durante le tre serate verranno servite Birre Verdi Guinness, menù ideati per l'occasione le cui pietanze verranno cucinate con la Birra e non potranno mancare i fantastici Gadget Guinness. P. s. Come vuole la tradizione irlandese invitiamo tutti ad indossare un indumento verde. Tutto si tingerà di Verde…Vi aspettiamo

Info e prenotazioni: 328 389 2944. QUEEN’S PUB – via Leopardi 2/f – 71122 – Foggia

