Una festa all'insegna della solidarietà: 'Sand Martin' si sposta all'Antica Cantina

La Daunia Enoica Aps 2018 è lieta di annunciare che la diciannovesima edizione dell'evento "Sand Martin 2019" si terrà nei giorni 23 e 24 novembre presso gli ampi spazi all'aperto della "Antica Cantina" di San Severo (Viale San Bernardino 94). L'evento si avvarrà della collaborazione e del patrocinio della città di San Severo.

Di concerto con le Autorità amministrative della nostra città, si è voluto dare un messaggio di forte solidarietà nei confronti della “Antica Cantina“, storica realtà vinicola e cuore pulsante della viticoltura sanseverese, oggetto all’incirca un mese fa di un vile atto delinquenziale. Pertanto, la manifestazione, solo per quest’anno non si terrà in Piazza Aldo Moro (Piazza Carmine).

Anche quest’anno il weekend sarà caratterizzato da eventi culturali, musicali ed enogastronomici.

La parte festaiola e conviviale si terrà il 23 e il 24 presso l'Antica Cantina, a San Severo n Viale San Bernardino 94: qui saranno presenti tutte le cantine del territorio, numerosi e variegati stands gastronomici che saranno aperti con orario continuato con possibilità di posti a sedere.

Novità per quest’anno, saranno gli appuntamenti laboratori enodidattici previa prenotazione, e i consueti spettacoli musicali che allieteranno le due serate conviviali. Novità per quest'anno gli appuntamenti enodidattici previa prenotazione e la presenza di eventi musicali il sabato sera e la domenica sera.

Per info generali: Tommaso Ciavarella - Presidente Daunia Enoica cell 328 8212384

Per info Stand Aziende Vinicole e Laboratori Enodidattici: Matteo Tricarico - Sommelier cell 348 8081438.

Gallery