A Cerignola la sesta edizione della "Festa della Pentolaccia"

Per il Carnevale 2019, l’Associazione SOS Cerignola torna in campo con la sua “Festa della Pentolaccia” giunta alla Sesta edizione. L’iniziativa propone alla città un momento di festa e di allegria, con una grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, che oltre ad essere espressioni gioiose della creatività e della condivisone, permette di riscoprire le tradizioni della festa di carnevale. Infatti, caratteristico momento della giornata sarà il rispolverare la tradizione ormai persa, del “Funerale del Carnevale”, con l’accensione del fantoccio del carnevale.

Partire dal basso è sicuramente una logica fondamentale per rendere il Carnevale non solo un’occasione di aggregazione, armonia e divertimento, ma anche per il rilancio della città. L'iniziativa, è portata avanti da Sos Cerignola, ma vede la collaborazione di numerose realtà del terzo settore operanti in città e nei paesi limitrofi.

La manifestazione prevista per domenica 24 Febbraio, si svolgerà in contemporanea in due parti separate della città, infatti, un corteo di carri allegorici e gruppi mascherati partirà da Piazza San Giovanni Bosco (piazzale antistante l’Oratorio Salesiano) e si snoderà per le vie cittadine sino a giungere su Corso Aldo Moro difronte alla Villa Comunale dove, contemporaneamente, si attenderà la parata carnevalesca, facendo festa con buona musica, truccabimbi e animazione per grandi e piccoli. Ed è proprio sul corso principale che, dopo il raggiungimento del corteo, tra balli e sorprese, si proseguirà con la rottura delle tradizionali pignatte realizzate dai gruppi partecipanti, ed ancora continuerà con la premiazione del carro allegorico e del gruppo mascherato più bello ed originale, e si concluderà con il “Funerale del Carnevale”.

Quest’anno, inoltre, con l’iniziativa “Sos Social Club” presso la nostra sede operativa all’ex Tribunale, verranno proposti laboratori di cartapesta per adulti e bambini. L’esperienza con la cartapesta alimenta il benessere, il piacere del contatto e della scoperta di sé, attraverso i scoprendo così risorse personali sorprendenti, infatti, in un clima di totale entusiasmo e spensieratezza, i numerosi partecipanti stanno preparando insieme alle nostre associate, le tradizionali pignatte che saranno rotte il giorno della festa conclusiva della Pentolaccia. Social Club è un esperimento sociale, nato non solo per creare pignatte, ma nasce anche dalla volontà di offrire al bambino la possibilità di fare esperienze di gioco e liberare la propria creatività attraverso l’uso di materiali a tema carnevalesco.