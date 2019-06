Festa del pane e della salicornia: a Cagnano si celebrano le tradizioni

Una Festa semplice che vuole rievocare l'antica tradizione di fare il pane attraverso la riscoperta di odori e sapori che nel tempo hanno caratterizzato la quotidianità del Paese.

Una Festa che vuole esaltare il sapore della Salicornia, un'erba che cresce a ridosso del mare e nel ristagno di acqua salata ricca di sali minerali, liquidi e vitamine, attraverso pietanze preparate nel rispetto della tradizione.

La Festa del Pane e della Salicornia si svolgerà a Cagnano Varano (FG) venerdì 26 Luglio a partire dalla mattina nel bellissimo Chiostro Francescano (ex Municipio) in Piazza Giannone, per poi proseguire in serata con la degustazione di prodotti tipici e musica folk.

Di seguito, il programma della giornata:



ORE 10:00 Apertura evento e saluti autorità

ORE 10:30 - Mostra d'arte, a cura della dott.ssa Anna Piano

- mostra fotografica

ORE 12:00 Degustazione gratuita de l'acquasale

(piatto povero tipico del sud Italia)

ORE 17:00 Laboratorio del pane per i bambini

ORE 18:00 Cantastorie

ORE 18:30 Reading di poesie de "I poeti del Gargano"

ORE 20:30 Apertura stand di degustazione di

pane e salicornia

ORE 21:30 concerto del gruppo musicale

"Bulles Note Quintet"