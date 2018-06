Festa della Musica a Manfredonia: spettacoli musicali al Museo Nazionale e al Parco Archeologico di Siponto

Il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e il Parco Archeologico Santa Maria di Siponto, insieme ai siti culturali più rappresentativi della Città di Manfredonia, diventano il palcoscenico ideale per lo svolgimento de “La Festa della Musica 2018”. La Festa, in programma in tutta Italia il prossimo 21 giugno, è organizzata da MIBACT, Siae e AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), con l’intento di trasmettere un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità attraverso l’arte e le note. L’obiettivo è l’esaltazione di tutte le forme artistiche all'interno delle location culturali. La musica e l’arte divengono i contenuti degli attrattori culturali, messi a disposizione del pubblico con lo scopo di migliorarne ed esaltarne appieno la fruizione.

Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia

21 giugno

ore 19,00-22,00) Concerto nella Piazza d’armi del Castello di Manfredonia eseguito dall’orchestra “Officina Musicale” composta da 50 musicisti e diretta dal Maestro Pietro Vigliarolo (19,00 – 20,00). L’orchestra eseguirà brani tratti da musiche barocche sino ai giorni d’oggi. Seguirà “Musica sulle Torri” (20,30 – 22,00) con scenografici momenti musicali che allieteranno il visitatore durante il percorso nel castello e in prossimità delle 4 torri d’angolo (Torre dell’Annunziata, Torre del Molo, Torre la Segreta, Torre del Fico). Organizzato in collaborazione con l’Associazione Argos Hippium di Foggia.

Apertura straordinaria sino alle ore 23,00 con ultimo ingresso alle ore 22,00, Ingresso libero

Parco Archeologico Santa Maria di Siponto

ore 20,30 - 24,00) Esecuzione di spettacolo musicale con chitarra e violino, di danza e pittura estemporanea da svolgersi presso l’area del Parco Archeologico Santa Maria di Siponto. Organizzato in collaborazione con l’Agenzia di Promozione turistica del Comune di Manfredonia, le performance di musica, danza e pittura, curate da MAC Academy, si svolgeranno nella cripta medievale (eccezionalmente aperta per l’occasione), all’interno della basilica medievale, sul sagrato della chiesa e sotto l’opera d’arte contemporanea dell’artista, Edoardo Tresoldi.

Apertura straordinaria sino alle ore 24,30 con ultimo ingresso alle ore 24,00, Ingresso libero

Info: Castello 0884.587838 – Parco 331.9137971

mail: pm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it; pm-pug.parcosiponto@beniculturali.it