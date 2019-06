Dal Rock and roll all'hip hop: a Lucera si celebra la festa della Musica

Il 21 giugno del 1982, partì l'iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese con musicisti dilettanti e professionisti che invasero strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. L'idea era di rendere visibile la pratica musicale, per questo si denominò “ Festa della Musica” , divenendo un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. In Italia l’iniziativa è patrocinata da 5 Ministeri, dalle Pro Loco d’Italia,dalla Commissione Europea, dalla SIAE, AIPFM -Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica-, dalla Rai, da Radio 3 e da tutti i Comuni d’Italia.

A Lucera la manifestazione partirà da Combo Studios in via De Deo,alle ore 17,00, dove esclusivamente gli artisti presenti alla manifestazione saranno intervistati e messi alla prova musicalmente, il tutto in diretta Streaming sulla pagina Lucera, al seguente link:

https://www.facebook.com/lucerafoggiabarinapoliromamilanopugliaitalia/

Seguirà l’apertura al pubblico alle ore 19:00 in via Gramsci con lo special Guest Artista di Strada Michele Brino Baldassarre, per poi proseguire con il seguente percorso e programma:

Dj set in via Fiume ore 20:00 Tiziano on the Street (musica italiana) in via Federico II ore 20:00 Dj Ciro Fabiano(Reagetton) in via Federico II ore 20:00 Dj set (house-hip hop) in via San Domenico ore 21:00 Il Palpito dell’Uno (elettronica) in piazza Sansone ore 20:00 I Buskers (musica popolare-jam session) in piazza Sansone ore 22:00 Spendi Spandi Band(cover Rino Gaetano) in piazza della Repubblica ore 22:00 Mary Grace (Swing-jazz) in piazza della Repubblica ore 20:00 Micky Sepalone,Angela Piaf & Canta Napoli in via Ardito alle ore 21:00 Napul’e (cover Pino Daniele) in vico Caropresa ore 21:00 Acoustic Musica(jazz) in piazza del Vecchio presso alle ore 21:00 Double Stumble(Blues) in via Ten. Schiavone alle ore 19:30 The Celebration of Lizard (cover The Doors) in via Ten. Schiavone alle ore 21:30 Senza Resa (cover ufficiale di Vasco Rossi) in piazza Ar alle ore 21:00 Stefano Ant (Deep House) in via Bovio alle ore 19:00 N8 live band(mix) in piazza Nocelli alle ore 21:00 Caputo e i Bluesins (Rock end Roll) in piazza Duomo alle ore 19:00 Gli Urlo(cover Litfiba) in piazza Duomo alle ore 21:30 Dj Pedro Riccio(Cubana Latina) in via Amicarelli ore 21:00 Radio Master in via Amicarelli ore 19:00

La manifestazione allieterà varie generazioni in una passeggiata tra i monumenti lucerini nel giorno del Solstizio d’estate; per l’occasione la Cattedrale sarà aperta al pubblico, per ammirare una tela del 1600 restaurata a cura dal FAI( Fondo Ambiente Italiano).