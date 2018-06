Torna la Festa della Musica a Ischitella: l'estate inizia a suon di note

Grande fermento a Ischitella per la seconda edizione della Festa della Musica, una giornata all’insegna dell’allegria e della condivisione della passione per ogni genere musicale, che si celebra in tutta Europa il 21 giugno. Dal 1985, anno della sua prima organizzazione in Francia, il solstizio d’estate è un’occasione da festeggiare a suon di musica in più di 60 città europee.

Dopo il successo registrato lo scorso anno, anche per il 2018 il Comune di Ischitella ha scelto di aderire a questa manifestazione internazionale che accende i riflettori sulla musica, in tutte le sue forme.

L’evento, promosso dal MIBACT, S.I.A.E., A.I.P.F.M., è coordinato ancora una volta dalla Pro Loco Uria di Ischitella che quest’anno punta ad aumentare ulteriormente il numero dei musicisti aderenti alla manifestazione. La Festa della Musica infatti è aperta a tutti coloro che vogliono volontariamente parteciparvi e che desiderano esibirsi di fronte ad un pubblico libero di circolare e muoversi tra palchi diffusi e platee estemporanee.

La forza della festa trova il suo valore principale nel coinvolgimento dell’intera cittadinanza e di tutti i musicisti, amatori, dilettanti e professionisti; nella celebrazione della diversità delle pratiche musicali, nella promozione del patrimonio culturale locale e nella valorizzazione degli spazi cittadini.

Il format della manifestazione sarà lo stesso adottato lo scorso anno: musica per le strade e per le vie del paese e concerti nella suggestiva piazza centrale della cittadina. L’appuntamento è per giovedì 21 giugno, a partire dal pomeriggio. Un’occasione non solo per festeggiare la musica in tutte le sue forme, ma anche per vivere la cittadina garganica inaugurando l’estate 2018. Il programma ufficiale della manifestazione sarà reso noto nei prossimi giorni

Info:

email prolocouria@gmail.com