Festa magica con performance di Rukola a Cerignola

L'uno novembre 2019, all'Agriturismo Moschella, a Cerignola,alle 17,23, invitiamo bambini e accompagnatori a mascherarsi da spiritelli e creature della notte, per festeggiare in chiave ludica e artistica la magica notte dei defunti…



L'artista Rukola ci delizierà nell'incanto del fuoco, raccontato come un sogno ad occhi aperti. Piccoli e grandi saranno conquistati dalle sorprese che lo staff riserverà ai visitatori. Gli invitati potranno godersi un buffet di muffin stregoneschi, grano dei morti ed altre golosità, per piccoli e grandi. In caso di maltempo ci sarà un sorprendente spettacolo di riserva all'interno dell'antica stalla dell'agriturismo.



Consigliato per bambini dai 4 ai 12 anni.



Prenotazione obbligatoria entro il 30 ottobre 2019.



Bambini da 3 anni: 20€ con buffet, acqua e bevande analcoliche incluse



Bambini da 3 anni in più per famiglia: 18€ con buffet, acqua e bevande analcoliche incluse



Adulti: 12€ con buffet, acqua e bevande analcoliche incluse

