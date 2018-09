Mattinata si prepara a festeggiare la Madonna della Luce

Torna la Festa Patronale in onore della Madonna della Luce, dal 13 al 16 settembre, quattro giorni di festa. Complessi Bandistici, concerti musicali, comici, cabaret, lancio di Mongolfiere, scenografie patronali e spettacoli pirotecnici. La festa inizierà il 13 settembre con l'accensione delle spettacolari luminarie della ditta Fratelli Carlone di Lucera e la Solenne Celebrazione Eucaristica, in occasione dell'Anniversario della Dedicazione della Chiesa. Alle ore 20.30 in Piazza Aldo Moro ci sarà il Teatrino dei Burattini con spettacoli di animazione per i più piccoli a cura di Party con Gheghè offetto da Hotel La Rotonda. Il 14 settembre alle ore 7.00 si aprirà ufficialmente la festa con lo sparo dei 21 colpi di cannone e il giro del Gran Concerto Bandistico “Città di Manfredonia”, che alle ore 12.00 si esibirà in Piazza Aldo Moro.

Alle ore 19.00 la Santa Messa e subito dopo alle ore 20.30 sul Belvedere Monte Saraceno ci sarà uno spettacolo di intrattenimento per bambini cura di Piccoli x Sempre offerto da Villa Scapone Hotel & Resort e Hotel Apeneste. Alle 21.30 in Piazza Aldo Moro si esibirà il Gran Concerto Bandistico “Città di Manfredonia”diretto dal M° Giovanni Esposto, mentre alle ore 22.30 in Via Fischetti “Wild Sound Quintet” offerto da Barboni di Lusso Bar. Il 15 settembre, Solennità della Madonna della Luce, la Grande Orchestra di Fiati “Città di Calitri”, sfilerà dalle ore 8.30 per le vie cittadine e alle ore 12.00 si esibirà in Piazza Aldo Moro per il Matinée della festa.

Alle ore 19.00 avrà inizio la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Don Stefano Mazzone delegato per la Diocesi. All’uscita della messa, lancio dell’Icona di Santa Maria della Luce offerto dal Circolo Ricreativo Culturale Oasis. In serata nella splendida cornice di Piazza Aldo Moro alle ore 21.30 avrà inizio il concerto lirico-sinfonico della Grande Orchestra di Fiati “Città di Calitri” diretto dal M° Carlo Luongo, con le più belle opere liriche, mentre alle ore 22.00 in Corso Matino: " Couquette Band" offerto da Coppa di Cuoco Cafè. Il 16 settembre, ultimo giorno della festa, è ricco di appuntamenti. Alle ore 8.30 il Gran ConcertoBandistico "Città di Manfredonia" suonerà per le vie cittadine e alle ore 12.00 si esibirà nella piazza per il Matinée. Alle ore 12.00, momento solenne per i devoti, presso la chiesa, ci sarà la cerimonia di discesa della Sacra Icona della "MATER VERAE LUCIS" che, alle 17.30, come da tradizione, sarà in processione per il paese. Per l'occasione sarà accesa la batteria pirotecnica offerta dal Supermercato Trotta e Ape Energia. Alle 20.00 in Piazza Aldo Moro, al passaggio della processione, Scenografia “I Colori della Madonna” offerto da Tabaccheria Prencipe di Massimo e Maria Luce. Alle ore 20.30 circa, al rientro della processione, spettacolo pirotecnico, offerto da Hotel Residence Il Porto e Hotel Baia delle Zagare e il lancio del “Rosario Artistico” realizzato e offerto da Partylandia. Alle ore 21.30 il Gran Complesso Bandistico "Città di Manfredonia" si esibirà con il Concerto Lirico - Sinfonico in Piazza Aldo Moro diretto dal M° Giovanni Esposto, mentre presso la Villa Comunale inizierà lo spettacolo musicale del gruppo Con Voi, Cover band Claudio Baglioni.

A seguire ospiti della serata GIGI E ROSS, ALASSANDRO BOLIDE da Made in Sud. Per concludere i festeggiamenti ci sarà l'immancabile spettacolo pirotecnico: tante le novità che lo caratterizzeranno, grazie alla bravura della Pirotecnica San Pio di Presutto e Florio di San Severo.

Il programma

13 SETTEMBRE

» ore 19.00 - Accensione delle luminarie della ditta Soc. Coop. F.lli Carlone di Lucera

» ore 20.30 - Teatrino dei Burattini a cura di Piccoli x Sempre. Piazza Aldo Moro.

offerto da Villa Scapone Hotel & Resort e Hotel Apeneste.



14 SETTEMBRE

» ore 7.00 - Apertura dei festeggiamenti con sparo dei tradizionali 21 colpi di cannone e suoni di campane.

» ore 8.30 - Giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati "Città di Grottole" (Mt).

» ore 12.00 - Matinè della Grande Orchestra di Fiati "Città di Grottole" (Mt) diretta dal M° Filippo Carretta.

» ore 17.30 - Giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati "Città di Grottole" (Mt).

» ore 20.30 - Spettacoli di Comic Jugglin, magia e animazione a cura di Piccoli x Sempre.

Belvedere Monte Saraceno, offerto da Villa Scapone Hotel & Resort e Hotel Apeneste

» ore 21.30 - Esibizione della Grande Orchestra di Fiati "Città di Grottole (Mt)diretta dal M° Filippo Carretta.



15 SETTEMBRE

» ore 8.30 - Giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati "Città di Calitri" (Av)

» ore 12.00 - Matinè della Grande Orchestra di Fiati "Città di Calitri" (Av) diretta dal M° Carlo Luongo.

» ore 17.30 - Giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati "Città di Calitri" (Av)

» ore 20.15 - Piazza Santa Maria della Luce - LANCIO DELLA MONGOLFIERA offerta dal

Circolo Ricreativo Culturale Oasis a devozione di Santa Maria della Luce.

a cura della ditta Di Rella Biagio di Ruvo di Puglia.

» ore 21.30 - Esibizione della Grande Orchestra di Fiati "Città di Calitri" (Av) diretta dal M° Carlo Luongo

M° V. Vitolo (soprano) – M° A. Santaniello (baritono) - M° G. Sapone (soprano) - M° N. Darzillo (tenore)

» ore 22.00 - Malamor - Tribut Band Mannarino presso Barboni di Lusso Bar.



16 SETTEMBRE

» ore 8.30 - Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico "Città di Manfredonia" (Fg)

» ore 12.00 - Matinè del Complesso Bandistico "Città di Manfredonia" (Fg)

diretto dal M° Giovanni Esposto.

» ore 17.30 - All'uscita della Processione, accensione della batteria pirotecnica

offerta da TROTTA Supermercato.

lancio scenografico dell'ICONA DELLA MADONNA offerte da Partylandia

» ore 20.00 - Piazza Aldo Moro - Scenografie " I Colori della Madonna" offerte da Hotel La Rotonda..

» ore 20.30 - Al rientro della Processione, accensione dei fuochi pirotecnici

offerti da Hotel Residence Il Porto e Hotel Baia delle Zagare.

lancio del ROSARIO ARTISTICO offerto da Hotel Baia dei Faraglioni.

» ore 21.30 - Esibizione del Complesso Bandistico "Città di Manfredonia"(Fg)

diretto dal M° Giovanni Esposto

» ore 21.30 – ANIME DEL SUD in concerto. Special Star FRANCESCO CICCHELLA

direttamente da Made in Sud e Tale e Quale Show - Villa Comunale

» ore 00.30 - Grandioso Spettacolo Pirotecnico eseguito e diretto dalla

Premiata ditta "San Pio" di San Severo