Musica e prelibatezze ammirando la seconda eclissi lunare del 2019

Il 16 luglio, a partire dalle 19.30, vi aspettiamo all'agriturismo Moschella per ammirare dal nostro prato lontano dalle luci artificiali, la seconda eclissi di luna del 2019.



Sarà un'occasione per ascoltare il concerto acustico della formazione franco-italiana Tascabilissimo....si tratta di un piccolo giro del mondo a due voci e tre strumenti, il violino, la viola e l'organetto diacronico. È un invito al viaggio, un ballo più o meno tradizionale, nel quale piccoli e grandi saranno trasportati e cullati da questa energia fatta di canzoni popolari e composizioni originali.



Saranno inoltre presenti agricoltori e trasformatori del territorio che vi presenteranno i loro prodotti:

Maria, di Delsud, ceci e origano bio in tutte le forme.

Liliana, del Bosco delle rose, con marmellate e conserve artigianali biologiche.

Emanuela, con i vini Aglianico del Vulture delle Cantine Mastrodomenico.

Physis, prodotti per la cura del corpo artigianali e naturali.

Michele, mastro birraio di Rebeers.



Ingresso 7€ adulti 5€ bambini

Ristorazione a partire da 5€ a persona:

Piattino vegetariano, verdure di stagione e latticinio vaccino locale 5€

Piattino salumi, verdure di stagione e latticinio locale 8€

Piatto vegetariano, verdure di stagione e latticini locali vaccini e di bufala 9€

Piatto salumi, verdure di stagione e latticini locali vaccini 12€



Info e prenotazioni per mail (info@agriturismomoschella.com) o chiamando al 351 558 33 18