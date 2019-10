"Joje je gnenzante": San Marco in Lamis rivive le tradizioni della festa di Ognissanti tra musica popolare, falò e gastronomia

A San Marco in Lamis il 31 ottobre si rivivono le tradizioni con l'evento "Joje je gnenzante". Organizzato dalla Comunità pastorale SS Annunziata- S. Antonio Abate-S. Maria delle Grazie di S. Marco in Lamis, l'evento si prefigura come un'occasione per rivivere le antiche tradizioni legate alla festa di Tutti i Santi.

"Joje je gnenzante" si cantava porta a porta sperando di ricevere l'anima dei morti. Un omaggio al passato, tra musica popolare e stand gastronomici, attorno a un falò con le caldarroste locali, in Piazza Oberdan.