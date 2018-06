Degustazioni, musica e laboratori: a Roseto Valfortore torna la Festa del Grano

Roseto si prepara per festeggiare una delle principali risorse del territorio, il grano. Sabato 16 e domenica 17 giugno imperdibile appuntamento con la 'Festa del Grano, un evento organizzato e realizzato dal Comune di Roseto Valfortore, in collaborazione con la Pro loco Roseto Valfortore, Strumenti E Figure, la Regione Puglia Puglia PROMOZIONE #weareinpuglia, e finalizzato a promuovere sempre più la nostra terra e i nostri prodotti attraverso stand, degustazioni, show cooking, laboratori, spettacoli musicali, viisite guidate e convegni.



Il programma



Sabato 16 Giugno 2018



Ore 9,00 (Area Espositori) Apertura Stands

Ore 10,00 (Area Show) Conferenza di apertura e Presentazione del Progetto con la collaborazione di Slow Food Puglia

Ore 11,00 (Area Laboratori) Laboratori per bambini "Mani in ...Pasta"

Ore 17,00 (Area Mulini) Visita ai Mulini con particolare attenzione alla simulazione della raccolta e della trebbiatura del grano con il tradizionale metodo contadinoed al funzionamento degli antichi metodi di macinazione del frumento

Ore 21,30 (Area Show) Spettacolo Musicale



Domenica 17 Giugno 2018



Ore 9,00 (Area Espositori) Apertura Stands

Ore 10,00 (Area Show) Convegno sui grani antichi e sulle erbe spontanee

Ore 11,00 (Area Laboratori) Simulazione del processo di panificazione

Ore 13,00 (Area Show) Show cooking

Ore 18,00 (Area Laboratori) Simulazione dei processi di predisposizione e cottura

Ore 21,30 (Area Show) Spettacolo Musicale



Gallery