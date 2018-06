A Cerignola la prima Festa del grano

La Proloco di Cerignola, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cerignola, è felice di annunciare la Prima festa del Grano, nei giorni 15-16-17 giugno 2018.

Si tratta di un evento multiforme, allegro, familiare, ma anche impegnato e di informazione di alto livello che si svolgerà sul Piano delle fosse e nel Palazzo Fornari.

Si partirà il giorno 15 presso la sala convegni del Polo Museale Civico con un convegno a cura del "CREA" e che vedrà protagonista anche "Granoro s.r.l." dedicato alla ricerca e sperimentazione sul grano duro pugliese. Interverranno Pasquale De vita e Donatella Ficco, ricercatori del CREA; Fernando Di Chio, agronomo, e Giandomenico Marcone, responsabile acquisti della Granoro.

Il giorno del convegno, nella chiostrina di Palazzo Fornari, verranno esposte le bellissime foto che hanno partecipato al concorso fotografico "e mentre il grano ti stava a sentire".

Sabato 16, a partire dalle ore 18.00, bambini e adulti potranno divertirsi con i giochi, i laboratori e le letture preparate per loro dagli Scout del gruppo Cerignola1, dalle animatrici della ludoteca Isola Felice e dall'associazione Age. Si potrà visitare il Polo museale civico gratuitamente. Il piano delle fosse stesso si trasformerà in una originale sala mostre, in cui si potranno ammirare non solo le fotografie del concorso, ma anche opere pittoriche di artisti locali e gli elaborati dei soci dell’Unitre, dedicati al grano e alla vita campestre.

L’intero pomeriggio sarà animato dalla bassa Banda Molfettese, "I Valzaneis", che gireranno per la città a portare aria di festa. In serata una imperdibile sagra eno-gastronomica con pietanze deliziose, pasta fresca fatta con grano 100% pugliese, cibo gluten free, vino rosso locale, prodotti da forno fragranti e stuzzicherie varie a prezzi che invitano al bis.

L'attrazione della serata sarà il gruppo folk "Prapatapumpa" che con i ballerini di pizzica e taranta del gruppo Aria Sonora farà ballare tutti fino e mezzanotte.

Concluderemo il giorno 17 con la Messa di ringraziamento che verrà celebrata nella Parrocchia di San Domenico. Subito dopo lo spettacolo musicale "I giorni del Grano" di Michele dell'Anno e Giustina Ruggiero, gli apprezzati cantastorie foggiani, che con musica e parole rievocheranno i canti del tempo che fu.

In conclusione si terrà l’attesa premiazione dei vincitori del concorso fotografico.

Gallery