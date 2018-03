Tutto pronto per la 'Festa dei giovani': mille giovani in arrivo a San Giovanni Rotondo

Tutto pronto per accogliere i giovani che, alla vigilia della visita di papa Francesco, prenderanno parte alla festa organizzata dai Frati Cappuccini in collaborazione con l’Amministrazione comunale. San Giovanni Rotondo accoglierà quasi 1000 giovani che troveranno ospitalità in alcune scuole e parrocchie e famiglie sangiovannesi.

«Abbiamo trovato soluzione a una richiesta di asilo per i tanti giovani che prenderanno parte alla Festa, che ha ottenuto un alto numero di adesioni. È stata una ulteriore dimostrazione che San Giovanni Rotondo è vera città dell’accoglienza e ha capacità di garantire soluzioni anche in una situazione di emergenza, dettata dalla massiccia presenza di fedeli che hanno saturato i posti letto delle strutture ricettive cittadine», afferma il sindaco Costanzo Cascavilla.

L’accoglienza dei giovani è stata resa possibile grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici degli istituti Melchionda-De Bonis, Galiani-Dante Alighieri e Ipssar “M. Lecce”. Ma la macchina organizzativa dell’accoglienza è stata realizzata grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana e dalle associazioni parrocchiali e volontarie che si sono assunti l’onere della responsabilità di garantire la sicurezza e il primo soccorso e che accompagneranno i giovani non solo per la Festa a loro dedicata, ma anche nella giornata del 17 marzo, durante la visita di papa Francesco.

Il programma della Festa dei Giovani avrà inizio alle 19.00 di oggi e prevede la presenza di Safiria Leccese, giornalista di Studio Aperto e conduttrice de "La strada dei miracoli", Kantiere Kairos, christian band calabrese, Suor Cristina, vincitrice del talent The Voice Italian, e Zia Caterina, tassista sui generis che ha conquistato il cuore di tutti. Alla festa seguirà la veglia di preghiera presieduta da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.