A Foggia la festa di Sant'antonio di Padova 2018

Anche quest'anno la Festa del Santo di Padova viene celebrata con grande solennità nella chiesa di San Pasquale Baylon in Foggia dal 29 maggio al 14 giugno 2018

Aprirà la serie di eventi liturgici il Parroco della Parrocchia di San Michele dove opera la comunità di San Pasquale e dove opera la "Pia Unione Gioventù Antoniana" associazione promotrice primaria della festa del Santo.

A portare il messaggio antoniano nei nostri cuori sarà Padre Abel Tissou attualmente responsabile della parrocchia Santa maria del Grano in Borgo Mezzanone (diocesi Manfredonia-Vieste) che sarà il predicatore di tutta la tredicina.

Il 5 giugno la Celebrazione sarà Presieduta da Padre Roberto Nesta Guardiano del Convento di Sant'Antonio di Foggia e Direttore di "Casa per Anziani Sant'Antonio" che celebrerà in suffragio di tutti gli ascritti defunti della "Pia Unione Gioventù Antoniana" e dei Padri Spirituali.

l'8 Giugno per la prima volta a Foggia sarà celebrato il rito del "Transito del Santo" una rievocazione in chiave liturgica degli ultimi momenti di vita di Sant'Antonio di padova. Il sacro rito sarà presieduto da Padre Urbano De Colellis, ofm Assistente Spirituale della Pia Unione Gioventù Antoniana..

Il 10 giugno sarà in momento particolare per la Pia Unione che emetterà il rinnovo della promessa mentre l'11 sarà ospite il Vicario generale della diocesi Mons. Filippo tardio.

La solenne Processione del Simulacro del Santo si snoderà per le principali vie della Parrocchia martedì 12 alle ore 19.00 accompagnata dal Concerto bandistico città di Ordona

Nel giorno della Festa del Santo saranno celebrate SS Messe in continuazione a partire dalle ore 7.00 fino alle 12.00, nel pomeriggio alle ore 18.30 S. Ecc. Mons. francesaco Pio tamburrino vescovo emerito benedirà tutti i bambini sul sagrato della chiesa per poi celebrare alle 19.00 la Messa Solenne. I festeggiamenti si chiuderanno giovedì 14 giugno con la celebrazione di una Messa di Ringraziamento per tutti i Benefattori della Pia Unione.

Non mancheranno momenti di comunione e ricreazione...

giorno 6 giugno alle ore 20.00 il Concerto degli allievi della Scuola Gabelli di Foggia guidati da Giovanna Pece ed Annamaria Pavoni giorno 9 il concerto del chitarrista Alessandro Consiglio. Sempre sabato 9 la liturgia vespertina sarà animata dalla Corale San Camillo De Lellis diretta da Rosario Lacasella.