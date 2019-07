A Foggia Festa della famiglia con La Compagnia della Pera Cocomerina

Per condividere con tutti i nostri amici l'avventura di questi anni insieme nell'ambito di tutti i nostri servizi alla persona, vi invitiamo a trascorrere con noi una piacevole serata d'estate.

Non mancherà la nostra animazione, attività sportive e del buon street food.

La serata sarà allietata da Walter Muto, noto cantautore e amico del Meeting per L'amicizia dei Popoli di Rimini.

La serata avrà luogo presso la nostra location estiva di Via Alfieri 21, a partire dalle 19.30.



L'ingresso alla manifestazione è gratuito. I servizi prevedono un contributo che verrà devoluto interamente al progetto di Mission Bambini per le adozioni in vicinanza.



Info 329.8089636