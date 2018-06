Tutto pronto per la Festa del Cammino: due giorni di escursioni su tutto il territorio garganico

L’associazione Gargano Nordic Walking di San Nicandro Garganico, in collaborazione con il Coordinamento delle associazioni e gruppi walkers della Puglia Nord e il Parco Nazionale del Gargano, ha programmato per i prossimi 30 giugno e 1 luglio un evento dal titolo FESTA DEL CAMMINO, inserendo anche l'iniziativa di ambito nazionale “Natura Senza Barriere”, creata da Federtrek della quale siamo federati. L'evento avrà il seguente programma:

Programma della manifestazione “FESTA DEL CAMMINO”

30 giugno - Saranno organizzate escursioni su tutto il territorio garganico: per la partecipazione e e la consultazione del programma, basterà accedere al sito internet www.festadelcammino.it e scegliere l’escursione che si intende fare.

Ogni foto è un link al programma dettagliato. Chi volesse arrivare sul posto uno o più giorni prima, potrà prenotare alloggio cliccando sulle attività ricettive convenzionate.

1 luglio - Tutti a Bosco Spinapulci per la giornata della Festa del Cammino: nella mattinata, per chi non segue le escursioni, ci saranno diverse attività culturali:

8:30 iscrizione alle escursioni nel perimetro del bosco e consegna dei gadget

9:30 partenza per le escursioni:

1) Coppa Ferrata, la vetta più alta di Gargano nord (918 m slm). Tempo di percorrenza 3 ore circa, difficoltà T (turistica). La caratteristica di questa escursione è il panorama mozzafiato che si gode dalla cima: a nord le isole Tremiti, a est con il tempo bello le isole Croate, il lago di Varano, a ovest il lago di Lesina.

2) Perimetro del Bosco Spinapulci. Percorrenza km 8,5 circa, difficoltà T (turistica), dislivello 70 m circa. Passeggiata molto bella in un altopiano boschivo a querce che stimola le sensazioni di piacere e tranquillità del corpo.

3) Caserma Forestale - Piscina Nova all'interno di Bosco Spinapulci. Percorso ideale per le joellette che accompagnano i diversamente abili, per un'immersione nella natura, tra animali al pascolo in un bosco antico e maestoso.

ore 13.00 pranzo con menù di sapori locali. Sarà allestita anche un'esposizione di prodotti locali, dove degustare formaggi, salumi, carni e prodotti del forno.

A seguire, i gruppi folcloristici allieteranno tutto il pomeriggio.