A Parcocittà la festa della Birra tra musica e spettacolo

Parcocittà, d’intesa con Michele Vinciguerra, titolare dello storico chiosco di Fausto, ospiterà sabato prossimo una serata in allegria, tra tradizione, buon cibo e cabaret, in cui si esibirà la storica orchestra “Gli Amici di Renzo Arbore” guidata da Alfonso Capone.

L’artista che mosse i primi passi presso la storica “Taverna del Gufo”, laboratorio musicale che ha formato i più grandi artisti “made in Foggia”, ci racconta i suoi ricordi legati al talento musicale unico ed indimenticato di Ninni Maina e all’amicizia con lo showman Renzo Arbore. “Suono da oltre 40 anni, ho girato in lungo e in largo l’Italia. La passione per la musica non si è mai arresa, crescendo di giorno in giorno. Un amore straordinario che ci dà gioia e che regala gioia”, così Alfonso Capone, batterista e voce dell’orchestra.

Durante la serata saranno diverse le voci che si alterneranno per animare il parco dove, come sottolinea Michele Vinciguerra del chiosco Pan del Parco, si intende far tornare le famiglie. Vivacizzarlo.

Non solo musica, la serata di sabato sarà accompagnata dalla degustazione di varie prelibatezze e piatti tipici locali anche base di carne e dove non mancherà nemmeno “sua maestà” il torcinello, oltre agli stand della birra Ceres, sponsor dell’evento.

Al resto ci penseranno il pianoforte, il basso, la chitarra e la batteria di Franco Signorile, Paolo Santoro, Bernardo ed Alfonso Capone. “Abbiamo voluto coinvolgere non solo Parcocittà ma ogni attività del rione perchè vogliamo creare sinergie e far squadra, riportare le famiglie e giovani al Parco, unica area verde della città. Anche per questa ragione proporremo menù e birre a prezzi molto accessibili”, aggiunge Vinciguerra, promotore dell’evento. “Ringraziamo Parcocittà per aver voluto accogliere questa nostra iniziativa, vogliamo continuare in questa direzione, operando insieme, facendo squadra.”

La serata di luna piena di sabato sera si incastra infatti nel ricco cartellone di eventi ed appuntamenti culturali di grande interesse che sta proponendo Parcocittà e che continueranno per tutto il mese di settembre.

L’evento del 14 settembre segue il successo della prima grande “Sagra del Torcinello”, tenutasi il 24 luglio scorso presso il Parco.

L’obiettivo comune è coinvolgere ancora una volta i foggiani per far godere a tutti della semplicità di questo luogo e del relax del parco, unica area verde presente in città.