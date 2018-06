Fiumi di bionda, ma anche enogastronomia, musica e divertimento: Foggia si prepara alla Festa della birra

Torna anche quest'anno a Foggia la Festa della birra, evento organizzato dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con il CIV Cattedrale e la Confcommercio. L’evento, che quest’anno ha esteso il suo format a tutto il centro storico ed ha ricevuto anche un finanziamento dalla Regione Puglia, sarà denominato “Piazzetta Village”, con percorsi gastronomici legati alla birra, l’allestimento di un’area ludica dedicata ai bambini e di una zona “educational”, oltre ad esibizioni musicali dal vivo in tutte le serate della manifestazione, in programma dal 13 al 17 giugno.