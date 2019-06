Torna a Foggia la Festa della birra: tre giorni dedicati alla bevanda dell'amicizia tra musica, gastronomia e contest fotografici

Foggia si prepara per ospitare la Festa della birra. L'evento, patrocinato dal Comune di Foggia e dalla Regione Puglia, darà il benvenuto alla bella stagione. Tre giorni all'insegna della bevanda dell'amicizia per eccellenza, dell'ottimo cibo e della buona musica. Dal 14 al 16 giugno, Piazza Cattedrale e tutti i locali adiacenti al centro città, saranno avvolti da un'atmosfera tipicamente bavarese dove ci saranno diversi stand gastronomici e aziende di birra artigianale.

E non mancheranno gli appuntamenti musicali, con i concerti dei Soulnero (tribute band di Pino Daniele), i So Good e gli Acid Lake. E per questa quarta edizione c'è anche una novità: la possibilità di vincere 10 birre da consumare (con chi si preferisce) nei tre giorni della festa, partecipando al contest #festadellabirrafoggia2019: scattate una foto artistica della vostra birra preferita e inviatela per messaggio alla pagina Festa della Birra Foggia. Mettete “mi piace” alla pagina e la foto verrà pubblicata con relativo tag. La foto che riceverà più Like entro il 13 Giugno 2019 riceverà un coupon con 10 birre gratis da consumare nei 3 giorni di festa.