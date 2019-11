Il Consorzio di Bonifica Montana rinnova l'appuntamento con la festa dell'Albero

Si terrà giovedì 21 novembre p.v. con inizio alle ore 9 presso il Vivaio della Biodiversità Forestale del Gargano e Bosco Didattico di Borgo Celano (San Marco in Lamis), l’edizione 2019 della Festa dell’Albero.

Promossa ed organizzata dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e sotto l’egida della Regione Puglia - Boschi Didattici, l’iniziativa vedrà coinvolte alcune scuole elementari del comprensorio, protagoniste di un interessante percorso didattico-informativo. Parteciperanno all’evento, unitamente a rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San Marco in Lamis, anche diverse associazioni locali. L’iniziativa rientra sia nella “Giornata Nazionale dell’Albero” istituita con la Legge 14 gennaio 2013, n. 10, sia nelle “Giornate in Bosco” istituite dalla Regione Puglia.

Con l’ausilio di esperti dei diversi Enti promotori, si parlerà dell’importanza dell’albero nella storia, nella cultura, nella religione e nelle tradizioni locali, ma soprattutto delle sue relazioni con l’ambiente e con gli altri esseri viventi.

Il programma per le scolaresche, inoltre, prevede lo svolgimento di esperienze manuali di semina di specie arboree, attività scientifiche nell’orto botanico delle specie rare, laboratori sensoriali per disabili, ovvero una visita al Vivaio ed anche la messa a dimora di alberi per celebrare l’evento.

“La diffusione della cultura ambientale deve necessariamente partire dai più giovani – ha dichiarato Eligio Giovan Battista Terrenzio, Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano – e questo appuntamento consente di mantenere sempre viva la nostra collaborazione con il mondo della scuola, come pure con altri Enti con i quali abbiamo una consolidata interlocuzione operativa, quali l’Ente Parco Nazionale del Gargano, la Regione Puglia, i Carabinieri Forestali”.

“Il Vivaio della Biodiversità Forestale del Gargano e Bosco Didattico di Borgo Celano, dunque, si conferma anche importante sito formativo, nonchè prezioso crocevia per la diffusione di valori e concetti che guardano all’ambiente come una risorsa preziosa da preservare e nel contempo da tramandare alle generazioni future”.