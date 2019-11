"Scintille": Federico Pace ospite alla Cremeria Letteraria

Prende avvio la settimana dell’anniversario (il quinto) di Cremeria Letteraria Presidio del Libro e giovedì 21 novembre alle 20,30 sarà ospite in Piazza Duomo 18 a Lucera lo scrittore Federico Pace per presentare il suo ultimo splendido libro “Scintille” (Einaudi) (sottotitolo “Storie e incontri che decidono i nostri destini”).

Quanto misteriosi e abissali sono i legami che tengono insieme le famiglie? Quale sortilegio innesca la fiamma che spinge due persone ad amarsi? Dove nasce la tensione che dura una vita intera tra una madre e un figlio? Perché un fratello e una sorella diventano piú forti tenendosi stretti l’uno all’altra? Come spiegare la compassione che affiora dalla rivalità? Quanto dura la scia di quel che si è provato quando un grande amore si dissolve? Raccontando le relazioni e i legami che in ogni momento della nostra esistenza intessiamo con chi ci sta accanto per sempre o solo per un breve tratto di vita, Federico Pace ci svela la natura vertiginosa e incerta dei rapporti, entra nel cuore pulsante dei sentimenti che alimentano la nostra quotidianità e danno senso a ciò che siamo. Perché è sempre dall’incontro con l’altro che vengono decisi i nostri destini.

Federico Pace è nato nel 1967 a Roma, dove vive. Scrittore e giornalista, da vent'anni lavora per il gruppo editoriale Gedi. Per Einaudi ha pubblicato Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza (2008), Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita (2017) e Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini (2019). È online sul sito www.federicopace.eu.

Conversa con l’autore: Raffaella Gambarelli

Info: 3273509326 - 3470850970